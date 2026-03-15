แฟนกีฬาแห่สดุดี “อรอุมา” หลังประกาศรีไทร์วอลเลย์บอล ปิดตำนาน 22 ปี 16 สโมสร

แฟนกีฬาไทยรวมถึงเพื่อนพี่น้องนักกีฬาไทย แห่กันคอมเมนต์ให้กำลังใจและสดุดี “ออน” อรอุมา สิทธิรักษ์ อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ในชุด 7 เซียน ที่ประกาศเลิกเล่นวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการ หลังพาสโมสร GLO Miracle นครนนท์ เอาชนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ 3-1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ ลีก 2026 เกมสุดท้ายของเลกที่สอง ที่เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา
อรอุมา ในวัยย่าง 40 ปี กล่าวหลังเกมดังกล่าวว่า ”เป็นการสินใจที่ยาก ใจอยากเป็นนักกีฬา แต่ร่างกายไม่ไหวแล้ว จึงตัดสินใจอำลาการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตนรักมาก รวมระยะเวลา 22 ปี 16 สโมสร ของการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล หลังจากนี้จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะสต๊าฟหรือเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย“
ทั้งนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพและคำบรรยายปิดฉากเส้นทางการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพ ในเกมดังกล่าวลงสื่อสังคมออนไลนหลังจบเกมด้วย ซึ่งก็มีแฟนกีฬา เพื่อนพี่น้องนักกีฬาทีมชาติไทย และเหล่าคนดังเข้ามาให้ชื่นชมและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม