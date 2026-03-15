"อันโตเนลลี" ฉลองแชมป์แรกที่เซี่ยงไฮ้ "เมอร์เซเดส" จบวัน-ทู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คิมี อันโตเนลลี
คิมี อันโตเนลลี นักขับ เมอร์เซเดส คว้าแชมป์สนามศึกฟอร์มูลา วัน ครั้งแรกของอาชีพ รายการ ไชนีส กรังปรีซ์ ที่ประเทศจีน วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ขณะที่ ลูอิส แฮมิลตัน ขึ้นโพเดียมครั้งแรก ในฐานะนักแข่ง เฟอร์รารี

อันโตเนลลี วัย 19 ปี เปลี่ยนสถิติเจ้าของโพล โพซิชัน อายุน้อยสุด เป็นชัยชนะ หลังรถ แม็คลาเรน 2 คันของ แลนโด นอร์ริส แชมป์เก่า กับ ออสการ์ ปิแอสตรี ไม่ได้อยู่บนกริดสตาร์ท ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากปัญหาทางเทคนิก

เรซนี้ อันโตเนลลี เสียตำแหน่งผู้นำแก่ แฮมิลตัน แต่ทันทีที่ทวงคืนอย่างรวดเร็ว นักขับชาวอิตาเลียน ประคองสถานการณ์ผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวมเร็วกว่าอันดับ 2 จอร์จ รัสเซลล์ เพื่อนร่วมทีม 5.515 วินาที

ด้าน แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัย ทำผลงานเหมือน สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (14 มี.ค.) โดยขึ้นนำตั้งแต่โค้งแรก แต่จบด้วยอันดับ 3 และ ชาร์ลส เลอแคลร์ คู่หูชาวโมนาโก จบอันดับ 4

ขณะที่ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน แชมป์โลก 4 สมัย สังกัด เรด บูลล์ ยังเริ่มฤดูกาล 2026 น่าผิดหวัง ออกจากการแข่งขันรอบที่ 46

สรุปตารางคะแนนสะสม รัสเซลล์ ขึ้นนำประเภทบุคคล มี 51 แต้ม อันดับ 2 อันโตเนลลี มี 47 แต้ม อันดับ 3 เลอแคลร์ มี 34 แต้ม และอันดับ 4 แฮมิลตัน มี 33 แต้ม ก่อนย้ายไปแข่งกันต่อสนาม 3 รายการ เจแปนีส กรังปรีซ์ ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27-29 มี.ค.