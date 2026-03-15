"อันโตเนลลี" ฉลองแชมป์แรกที่เซี่ยงไฮ้ "เมอร์เซเดส" จบวัน-ทู

คิมี อันโตเนลลี นักขับ เมอร์เซเดส คว้าแชมป์สนามศึกฟอร์มูลา วัน ครั้งแรกของอาชีพ รายการ ไชนีส กรังปรีซ์ ที่ประเทศจีน วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ขณะที่ ลูอิส แฮมิลตัน ขึ้นโพเดียมครั้งแรก ในฐานะนักแข่ง เฟอร์รารี
อันโตเนลลี วัย 19 ปี เปลี่ยนสถิติเจ้าของโพล โพซิชัน อายุน้อยสุด เป็นชัยชนะ หลังรถ แม็คลาเรน 2 คันของ แลนโด นอร์ริส แชมป์เก่า กับ ออสการ์ ปิแอสตรี ไม่ได้อยู่บนกริดสตาร์ท ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากปัญหาทางเทคนิก
เรซนี้ อันโตเนลลี เสียตำแหน่งผู้นำแก่ แฮมิลตัน แต่ทันทีที่ทวงคืนอย่างรวดเร็ว นักขับชาวอิตาเลียน ประคองสถานการณ์ผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวมเร็วกว่าอันดับ 2 จอร์จ รัสเซลล์ เพื่อนร่วมทีม 5.515 วินาที
ด้าน แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัย ทำผลงานเหมือน สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (14 มี.ค.) โดยขึ้นนำตั้งแต่โค้งแรก แต่จบด้วยอันดับ 3 และ ชาร์ลส เลอแคลร์ คู่หูชาวโมนาโก จบอันดับ 4
ขณะที่ แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน แชมป์โลก 4 สมัย สังกัด เรด บูลล์ ยังเริ่มฤดูกาล 2026 น่าผิดหวัง ออกจากการแข่งขันรอบที่ 46
สรุปตารางคะแนนสะสม รัสเซลล์ ขึ้นนำประเภทบุคคล มี 51 แต้ม อันดับ 2 อันโตเนลลี มี 47 แต้ม อันดับ 3 เลอแคลร์ มี 34 แต้ม และอันดับ 4 แฮมิลตัน มี 33 แต้ม ก่อนย้ายไปแข่งกันต่อสนาม 3 รายการ เจแปนีส กรังปรีซ์ ที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 27-29 มี.ค.