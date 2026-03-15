"นิโคลัส มิคเกลสัน" แข้งทีมชาติไทยแห่งบุนเดสลีกา 2 ลุ้นเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเยอรมัน

กำลังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น สำหรับศึกบุนเดสลีก้า 2 ของเยอรมนี ในอีก 9 นัดสุดท้าย โดยมีทีมลุ้นเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติ ถึง 6 ทีม หนึ่งในนั้น คือ เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก สโมสรที่ นิโคลัส มิคเกลสัน แบ็คจอมบุกลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ เล่นอยู่
โดยผ่านไปแล้ว 25 นัด ต้นสังกัดของ นิโคลัส ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม รั้งอันดับ 3 ของตาราง มี 48 คะแนน เท่ากับ ดาร์มสตั๊ด ทีมอันดับ 2 และตามหลัง ชาลเก้ 04 ทีมจ่าฝูง 2 แต้ม ส่วนอันดับ 4-6 อย่าง พาเดอร์บอร์น, ฮันโนเวอร์ 96 และแฮร์ธ่า เบอร์ลิน ก็ยังมีลุ้น ด้วยการมี 47, 45 และ 40 คะแนน ตามลำดับ
สำหรับ นิโคลัส มิคเกลสัน ได้สร้างประวัติศาสตร์ไปแล้วก่อนหน้านี้ คือเป็นนักเตะไทยคนที่ 2 ที่ได้โลดแล่นในศึกบุนเดสลีกา 2 ของเยอรมนี ตามรอย "โค้ชเฮง" วิทยา เลาหกุล ที่เคยค้าแข้งกับ แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (2 ดิวิชั่น) และเอฟซี ชาร์บรุกเค่น
มิหนำซ้ำไม่ใช่เพียงแค่ได้ลงเล่นเท่านั้น แต่แบ็คขวัญในชาวไทยยังจารึกอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ คือทำประตูในบุนเดสลีกา 2 ตามรอย "โค้ชเฮง" ได้แล้วเช่นกัน โดยเจ้าตัวซัดประตูให้ต้นสังกัดบุกไปเอาชนะ ดินาโม เดรสเดน ด้วยสกอร์ 2-1 เมื่อค่ำคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569
สำหรับ นิโคลัส เก่งเขตกิจ มิคเกลสัน หรือที่แฟนฟุตบอลชาวไทยเรียกชื่อเล่นของเขากันอย่างคุ้นปากว่า "ลูกโซ่" เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม ค.ศ. 1999 ณ เมืองสเกียน ประเทศนอร์เวย์ เขาเป็นหนุ่มลูกครึ่งที่คุณพ่อเป็นชาวนอร์เวย์ และมีสายเลือดไทยมาจากคุณแม่ที่เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก
ในวัยเด็ก มิคเกลสัน หลงรักในกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ และมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่สนุกกับสิ่งนี้อยู่ในสวนหลังบ้านของตัวเอง จนกระทั่งได้โอกาสเข้าสู่ระบบอคาเดมีของสโมสร Ottestad IL ทีมท้องถิ่นในประเทศนอร์เวย์ เพื่อเริ่มบ่มเพาะฝีเท้าของตัวเอง ก่อนจะพัฒนาฝีเท้าอย่างรวดเร็วจนได้เซ็นสัญญาอาชีพกับสโมสร Hamkam ตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี
มิคเกลสัน ลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของ Hamkam ไปกว่า 50 นัด และเคยติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดเยาวชนทุกระดับ ตั้งแต่ U16 ถึง U21 แถมยังติดเยาวชนทีมชาติเคียงคู่กับนักเตะระดับโลก อย่าง เออร์ลิง ฮาแลนด์ กองหน้าแมนเชสเตอร์ ซิตี และมาร์ติน โอเดการ์ด เพลย์เมคเกอร์ของอาร์เซน่อล อีกด้วย
จากนั้นย้ายไปอยู่กับ Strømsgodset ทีมลีกสูงสุดนอร์เวย์ และ โอเดนเซ่ (Odense BK) ในเดนมาร์ก ปี 2022 ก่อนที่เจ้าตัวได้รับการทาบทามจาก "ช้างศึก" ทีมชาติไทย สมัยที่ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีม ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ติดขัดอะไร พร้อมมารับใช้แผ่นดินของแม่อย่างเต็มภาคภูมิ
"ลูกโซ่" กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยมาโดยตลอดในช่วงหลัง เรียกได้ว่าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วย และปฏิทินแข่งขันตรงกับฟีฟ่าเดย์ เขาก็พร้อมเดินทางมาเล่นให้ทัพ "ช้างศึก" แบบไม่งอแงทุกครั้ง
ก่อนหน้านี้ นิโคลัส มิคเกลสัน ในวัยย่าง 26 ปี ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ เอบี โอเดนเซ่ อดีตสังกัดในลีกเดนมาร์ก เพื่อวัดในตลาดว่าจะมีทีมไหนให้ความสนใจ สุดท้ายเป็น เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก ที่ยื่นสัญญามาให้เขา ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2025
ช่วงแรกถือเป็นอุปสรรคพอสมควร เพราะเขามีคู่แข่งที่ต้องแย่งตำแหน่งทั้งแบ็คซ้าย-ขวา รวมกันถึง 4 คน แต่เหมือนโชคชะตาก็ทำให้เขาได้โชว์ฟอร์ม เมื่อผู้เล่นในตำแหน่งฟูลแบ็คของทีมบาดเจ็บยาวถึง 2 คน และเขาก็คว้าโอกาสนั้นเอาไว้อย่างไม่รีรอ แถมทำผลงานได้ดี แม้กระทั่งคู่แข่งของเขาหายเจ็บกลับมาแล้ว "ลูกโซ่" ก็ยังยึด 11 คนแรกอยู่
"ตอนนี้รู้สึกดีมากครับ เราได้รับชัยชนะมาหลายเกม บรรยากาศในทีมดีมาก ทุกคนซ้อมกันหนัก ฟื้นฟูร่างกายได้ดี ทุกอย่างกำลังไปในทิศทางที่เป็นบวก" นิโคลัส เล่าถึงความรู้สึกที่ในช่วงหลังต้นสังกัดผลงานยอดเยี่ยมจนมีลุ้นเลื่อนชั้น
"พูดถึงการทำประตูในตอนนั้น เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากครับ ก่อนหน้านั้นผมซ้อมกับผู้ช่วยโค้ชเกือบหนึ่งเดือน เกี่ยวกับจังหวะการวิ่งเติมเกมแบบนั้น ปกติผมไม่ใช่นักเตะที่เติมเข้าไปในลักษณะนั้นบ่อย ๆ แต่ครั้งนี้ผมลองทำ และก็ทำประตูได้ มันดีใจมากที่ยิงประตูแรกในเยอรมนีได้สำเร็จ"
"สิ่งที่แตกต่างชัดที่สุดระหว่างฟุตบอลในเดนมาร์กที่เคยเล่นมา กับในเยอรมนี คือ ความเข้มข้น ของเกม ที่นี่เล่นกันด้วยสปีดที่สูงมาก ทั้งเกมรุก และเกมรับ คุณต้องคิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว และทุกจังหวะต้องเฉียบคม" แบ็คจอมบุก เผย
นอกจากนี้ช่วงหลังเรามักจะได้เห็น "ลูกโซ่" ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายมากกว่าแบ็คขวา ทั้งกับต้นสังกัด และทีมชาติไทย ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เกี่ยง เล่นได้ทั้ง 2 ตำแหน่ง แม้จะถนัดเท้าขวา แต่ก็มีวิธีในการเล่นแบ็คซ้าย โดยเขาได้หยิบตัวเองไปเปรียบเทียบกับแข้งรุ่นพี่ในทีมชาติ อย่าง ธีราทร บุญมาทัน
"ผมกับธีราทรเป็นคนละสไตล์กันครับ ผมมีจุดเด่นแบบหนึ่ง เขาก็มีจุดเด่นที่ผมไม่มี เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากและแทนที่ได้ยาก ผมจะพยายามช่วยทีมในแบบของตัวเองให้ดีที่สุด ส่วนนักเตะไทยคนต่อไปที่อาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นอาชีพที่เยอรมนี ผมมองว่า ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา มีโอกาสนะ เขาถือเป็นผู้เล่นระดับท็อปที่ยังอายุน้อย"
"ผมทำสิ่งนี้มาตลอดชีวิต มันคือการโฟกัสกับการเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง กินอาหารให้เหมาะสม ซ้อมเพิ่ม และดูแลสภาพร่างกายเสมอ วันแข่งสำหรับผมเหมือนทุกวันเป็นวันจันทร์ คืออยู่ในวงจรของการเตรียมตัวและผลักดันตัวเองตลอดเวลา" มิคเกลสัน เผยถึงการดูแลตัวเองเมื่อต้องเล่นในลีกยุโรป
ทั้งนี้หากแฟนฟุตบอลชาวไทย อยากจะติดตามฟอร์มการเล่นของ นิโคลลัส มิคเกลสัน กับ เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก สามารถรับชมได้ทางทรูวิชั่น นาว ที่มีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกของเยอรมนี โดยเฉพาะกับสโมสรแห่งนี้ทาง "ทรูฯ" ถ่ายให้เราได้ชมกันทุกสัปดาห์เลยด้วย
สำหรับ นิโคลัส มิคเกลสัน ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของแฟนฟุตบอลชาวไทย ที่กำลังจะมีโอกาสได้เลื่อนชั้นขึ้นไปโลดแล่นบนลีกสูงสุดของเยอรมนีในซีซั่นหน้า พวกเราก็ต้องเอาใจช่วยให้ เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก ทำผลงานให้ดีแบบนี้ต่อไปในอีก 9 นัดสุดท้าย จนคว้าตั๋วเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติให้จงได้