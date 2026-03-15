“เดอชอมโบ” เพลย์ออฟซิวแชมป์ลิฟ สิงคโปร์ “4Aces GC” ครองถ้วยทีม

ไบรสัน เดอชอมโบ ดาวดังจากสหรัฐฯ เฉือนเพลย์ออฟชนะ ริชาร์ด ที.ลี. ดาวรุ่งลิฟกอล์ฟลีกจากแคนาดา คว้าแชมป์อารามโก้ ลิฟกอล์ฟ สิงคโปร์ หลังทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมท่ากันที่ 14 อันเดอร์พาร์ 270 ที่สนามเซนโตซ่า กอล์ฟ คลับ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่แชมป์ทีมเป็นของ 4Aces GC ที่นำทัพโดย ดัสติน จอห์นสัน โปรจอมเก๋าชาวอเมริกัน
ศึกอารามโก้ ลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ ชิงเงินรางวัลรวม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 960 ล้านบาท โดยประเภทบุคคลชิง 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนประเภททีมชิง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน รวม 72 หลุม ไม่มีตัดตัว ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมที่ผ่านมา ณ สนามเซนโตซ่า กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส พาร์ 71 ประเทศสิงคโปร์ มีโปรกอล์ฟชั้นนำของโลก 57 คน จาก 13 ทีม ลงชิงชัย
ปิดฉากการแข่งขันในประเภทบุคคลปรากฎว่า ไบรสัน เดอชอมโบ เจ้าของแชมป์เมเจอร์ ยูเอส โอเพ่น สองสมัยชาวอเมริกัน และ ริชาร์ด ที.ลี. ดาวรุ่งจากแคนาดา ที่เพิ่งลงเล่นลิฟกอล์ฟลีกเป็นปีแรก หวดรอบสุดท้ายเข้ามาคนละ 5 อันเดอร์พาร์ 66 จบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 14 อันเดอร์พาร์ 270 ต้องไปเพลย์ออฟเพื่อหาผู้ชนะ และเป็นเดอชอมโบเซฟพาร์คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 128 ล้านบาท
เดอชอมโบ แชมป์บุคคลลิฟกอล์ฟ ฮ่องกง ปีที่แล้ว เผยว่า “ผมเสียใจแทนริชาร์ดจริงๆ เขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมาก ผมกำลังจะจบสามหลุมสุดท้ายแล้ว คิดว่าโอเค ผมนำทุกคนอยู่หนึ่งแต้ม แต่พอเห็นริชาร์ดเล่นได้ดีในช่วงท้าย เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจริง มันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผม โดยเฉพาะการเล่นในสภาพสนามที่เปียกชื้นและหญ้าหนา รวมถึงการตีเวดจ์ที่ยาก ผมรู้สึกโล่งใจ เพราะผมไม่ได้ชนะการเล่นแบบสี่รอบตั้งแต่ยูเอสโอเพ่นปี 2024 และสามารถชนะสนามที่โหดและต้องการความแม่นยำในทุกช็อต”
ขณะที่ประเภททีม แชมป์ตกเป็นของทีม 4Aces GC ที่มีผู้เล่นประกอบด้วย ดัสติน จอห์นสัน และ แอนโธนี่ คิม สองโปรจากสหรัฐฯ, โธมัส ดีทรี และโธมิส ปีเตอร์ส สองนักกอล์ฟจากเบลเยียม ช่วยกันทำสกอร์ได้อีก 11 อันเดอร์พาร์ รวมสี่วัน 27 อันเดอร์พาร์ ครองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ชนะทีม Ripper GC ที่มี คาเมรอน สมิธ เป็นกัปตัน 5 สโตรค
ดัสติน จอห์นสัน กัปตันทีม 4Aces GC เผยว่า "ปีนี้เราเริ่มต้นได้ดีมาก พวกเราทั้งสี่คนเล่นได้แข็งแกร่งมาก ผมรู้สึกว่าเรามีผู้เล่นที่ดีจริงๆ แน่นอนว่าลีกนี้พัฒนาขึ้นทุกปี การคว้าแชมป์ก็ยากขึ้น คุณต้องมีผู้เล่นที่ดีสี่คนถ้าอยากมีโอกาส ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรามีแล้ว ผมตื่นเต้นกับช่วงเวลาที่เหลือของปีและอยากเห็นว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง”
สำหรับลีฟกอล์ฟ ลีก รายการต่อไปจะแข่งขันที่สนามสเตย์น ซิตี้ ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคมนี้