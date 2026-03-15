เพาะกายปลื้มปั้นคนรุ่นใหม่สู่ผู้ฝึกสอนระดับชาติ

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" (National Bodybuilding Coaching Certificate - NBCC) เนชั่นแนล บอดี้บิวดิ้ง โค้ชชิ่ง เซอร์ติฟิเคท-เอ็นบีซีซี รุ่นที่ 12 ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ เป็นจำนวน 3 วัน
การอบรมหลักสูตรครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายสมาชิกของสมาคมจากทั่วประเทศ โดยหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" นี้ได้รับการออกแบบโดย สมาคมกีฬาเพาะกายฯ ร่วมกับ สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM วิสดอม) เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา (Personal Trainer เพอร์ซันแนล เทรนเนอร์) ในวงการเพาะกายให้มีมาตรฐานระดับสากล
สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" มี ทั้งสิ้น 45 คน ภายใต้การสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 5 วิทยาการ ประกอบด้วย ดร.ทศพร ยิ้มลมัยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมาเป็นวิทยากรอบรมในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา, รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์อาจารย์จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ ที่ช่วยดูแลนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยที่ทำการแข่งขันในระดับนานาชาติมาหลายรายการ, วิทยากรเรื่องเวชศาสตร์การกีฬา โดย นพ. อี๊ด ลอประยูร และวิทยากรเรื่องของจิตวิทยา ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทรคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายหลังจากผุ้เข้าอบรมได้รับการอบรมจนครบแล้วจากทั้ง 5 วิทยากร ก็ได้มีการทดสอบภาคทฤษฎี ก่อนจะเป็นการมอบเกียรติบัตร ผู้ที่อบรมจบหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" (National Bodybuilding Coaching Certificate - NBCC) เนชั่นแนล บอดี้บิวดิ้ง โค้ชชิ่ง เซอร์ติฟิเคท-เอ็นบีซีซี รุ่นที่ 12
สำหรับหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" NBCC (เอ็นบีซีซี) ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรสำคัญที่สมาคมกีฬาเพาะกายฯ พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจฟิตเนสและอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทย ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพ และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในสายงานนี้อย่างต่อเนื่อง
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความสำเร็จหลักของสมาคมฯ คือการยกระดับทีมเพาะกายไทยสู่การเป็นมือ 1 ของเอเชียและโลก ด้วยการมุ่งเน้นนโยบายเพาะกายปลอดโด๊ป โดยผู้ที่มีส่วนสำคัญสำหรับการสร้างนักกีฬา คือ ผู้ฝึกสอน จึงเป็นที่มาของ สมาคมฯ ในการจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ" เนชั่นแนล บอดี้บิวดิ้ง โค้ชชิ่ง เซอร์ติฟิเคท-เอ็นบีซีซี รุ่นที่ 12 ครั้งนี้ เพื่อที่จะต่อยอดไปสร้างนักกีฬาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
“ความสำเร็จของการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้ฝึกสอนจากหลายๆ ภูมิภาคเข้าร่วมการอบรมทั้งชายและหญิง ทำให้วงการเพาะกายไทย จะมีผู้ฝึกสอนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย และสามารถไปสร้างนักกีฬาที่มีมาตรฐานสากลในแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นนักกีฬาดาวรุ่งของประเทศไทย และในอนาคตจะได้เป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยต่อไป โดยโปรแกรมกิจกรรมต่อจากนี้ของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จะเป็นการจัดการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2569 หรือมิสเตอร์ไทยแลนด์ 2026 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2569 ที่ ศูนยการค้าพาราไดซ์ พาร์ค”