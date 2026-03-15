3x3 ไทยช็อคโลกโค่นแชมป์ยุโรป “เฮียต่าย” ควักอัดฉีดกลางสนาม

ยัดห่วงหนุ่ม 3x3 ทีมชาติไทยสร้างเรื่องช็อกวงการบาสฯ ทั่วโลก หลังโค่น "ลิทัวเนีย" ทีมท็อปโลก ดีกรีแชมป์ทวีปยุโรปและรองแชมป์โอลิมปิกเกมส์ 21-15 เฟซบุ๊คสหพันธ์ฯ ซูฮก "นิว" พันธวัช เตชะสำราญ ระเบิดพลัง กดคนเดียว 14 จาก 21 แต้มในศึก FIBA 3x3 Sponsor I Red Bull Champions Cup 2026 "เฮียต่าย" สุดแฮปปี้ ควักเงิน 5 หมื่นบาทสดๆ ให้กับทัพทีมชาติไทยกลางสนามเป็นของขวัญความพยายาม ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่ากกท. ร่วมชื่นชม "ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ"
การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ FIBA 3x3 Sponsor I Red Bull Champions Cup 2026 ที่ลานกิจกรรม เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค.69 โดยรายการนี้เป็นการนำแชมป์บาสเกตบอล 3x3 จากแต่ละทวีปทั่วโลก รวมทั้งแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกเกมส์มาแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งที่ประเทศไทย ซึ่งทัพยัดห่วงหนุ่ม-สาวของไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
รอบแบ่งกลุ่มทั้งทีมชายและทีมหญิงจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีมแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเพื่อนำ 2 อันดับแรกเข้ารอบต่อไป โดยทีมบาสเกตบอลชาย 3x3 ทีมชาติไทย ที่ประกอบไปด้วย "เฟรดดี้" เฟรเดริค ลิช, "โอม" ชนาธิป จักรวาฬ, "นิว" พันธวัช เตชะสำราญ และ "บอล" นพชัย ทองพูล ออกสตาร์ต 2 นัดแรกไม่สวย พ่ายให้แก่ เซอร์เบีย 8-21 และแพ้ สเปน 3-21
อย่างไรก็ดีในนัดที่ 3 ยัดห่วงหนุ่มทีมชาติไทยกลับสร้างประวัติศาสตร์ โค่น ลิทัวเนีย ทีมท็อป 10 ของโลก ดีกรีตัวแทนแชมป์จากทวีปยุโรป และรองแชมป์โอลิมปิกเกมส์ปี 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยสกอร์ 21-15 ซึ่ง "นิว" พันธวัช เตชะสำราญ หนุ่มนักชูตที่กำลังฟอร์มแรงในประเทศไทยช่วง 2 ปีหลังมานี้ระเบิดพลังทำคนเดียว 14 จาก 21 คะแนนในนัดนี้ แม้ผลงานรวมของทีมชาติไทยจะจบอันดับที่ 3 ของกลุ่ม ไม่ได้ไปต่อแต่การเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายเหนือทีมท็อปของโลกอย่าง ลิทัวเนีย ได้ก็สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโซเชียลและวงการบาสฯ ทั่วโลกเลยทีเดียว
ขณะที่ทีมบาสเกตบอลสาว 3x3 ทีมชาติไทยที่ประกอบด้วย "โบว์" สุภาวดี กุญชวน, "กิ๊ก" กนกวรรณ ประจวบสุข, "มั่ม" ศศิพร วงศ์ตาผา และ "แพร" สร้อยฟ้า เพ็ชรนิล ทำผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม แข่ง 3 แพ้ 3 โดยพ่ายให้กับ สเปน 7-21, แพ้ อาเซอร์ไบจาน 8-21 และแพ้ แคนาดา 13-20 จบอันดับสุดท้ายของกลุ่ม ตกรอบไปเช่นกัน
หลังการสร้างปรากฎการณ์ล้มแชมป์ยุโรปและรองแชมป์โอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จของยัดห่วงหนุ่มทีมชาติไทย "นิว" พันธวัช เตชะสำราญ เอ็มวีพี 14 คะแนนจนทางเพจสหพันธ์ฟีบ้า 3x3 นำรูปเจ้าตัวไปโพสต์พร้อมทำกราฟฟิคระเบิดพลังเก่งอย่างฮือฮาในโลกโซเชียลเผยความรู้สึกว่า พวกเราสู้แบบไม่มีอะไรจะเสีย เราช่วยกันสู้เต็มที่ และเล่นให้เป็นตัวของตัวเอง และอยากฝากถึงน้องๆ ทุกคนที่มีความฝันอยู่ ไม่ว่าฝันมันจะไกลแค่ไหน ก็อยากให้สู้ให้ถึงที่สุด เอื้อมมันให้ถึงให้ได้ ขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆ บาสฯ ไทยทุกคนมากๆ ครับ แรงเชียร์ในสนามเป็นพลังสำคัญมากๆ ที่ทำให้เราสร้างปาฏิหารย์ได้ และอยากฝากให้เชียร์ทีม 3x3 ทีมชาติไทยกันต่อ เพราะหลังจากนี้จะมี 2 รายการใหญ่อย่าง "บาสเกตบอล 3x3 เอเชียคัพ 2026" และ มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ 2026 ครับ
ด้าน "เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลงานของทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงว่า ในส่วนของทีมหญิงนั้นจากชุดรองแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดมีการปรับทัพโดยผู้เล่นคนสำคัญบางคนไม่พร้อม จึงไม่ได้มาร่วม แต่เด็กๆ ที่มีอยู่ก็พยายามสู้เต็มที่ แน่นอนว่าเรายังคงห่างเขามาก ระหว่างระดับอาเซียนกับระดับโลก เสียดายที่ไม่มีเซอร์ไพรส์เหมือนการชนะฝรั่งเศสได้แบบปีที่แล้ว ต้องขอโทษคนไทยทุกคน แต่เราจะกลับมาทำให้ดีกว่านี้ในรายการต่อไป ส่วนทีมชายเป็นชุดแชมป์ซีเกมส์ล่าสุดทั้งชุด พวกเขาสู้แบบไม่มีอะไรจะเสีย ตัวสูงสุดของเราคือ “โอม” ชนาธิป ยังเท่ากับคนที่ตัวเล็กที่สุดของเขา แต่ “โค้ชโส” โสภณ พินิจพัชรเลิศ โค้ชของทีมชาติไทยเลือกที่จะใช้ความว่องไวภายในทีมเข้าสู้กับความสูงใหญ่ของเขา รวมทั้งวันนี้เด็กๆ เรายิงกันแม่นเป็นพิเศษปาฏิหารย์จึงเกิดขึ้น โดยพอจบเกมตนก็ลงไปที่สนามพร้อมควักเงิน 5 หมื่นบาทสดๆ ให้แก่ทีมนักกีฬาเป็นโบนัสสำหรับความพยายามของพวกเขา ซึ่งผลงานจากรายการที่ใช้งบประมาณการจัดระดับไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาทรายการนี้จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับเด็กๆ ของเราไปแข่ง 2 รายการใหญ่หลังจากนี้ได้แน่นอน
"มาได้ถึงตอนนี้ก็คงต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ในหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ บาสฯ เป็นอย่างดี ทั้งท่านอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ท่านเหล่านี้มีความชื่นชอบบาสเกตบอลและให้กำลังรวมทั้งสนับสนุนสมาคมฯ มาด้วยดีตลอด โดยเฉพาะท่านผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ก็จะแวะมาชมเกมทีมชาติไทยอยู่บ่อยครั้งหากมีโอกาส รวมทั้งมาร่วมเป็นประธานในพิธีปิดรายการนี้ด้วย ดังนั้นสมาคมฯ จะมุ่งสร้างผลงานที่ดีให้กับแฟนๆ ประเทศไทยต่อไปอย่างตั้งใจ ก็หวังว่าผู้ใหญ่ในวงการจะให้การสนับสนุนที่ดีกับสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องเพราะก็คาดหวังถึงงบประมาณที่จะนำไปเตรียมการโร้ดทูโอลิมปิกเกมส์ครั้งหน้าให้กับนักบาสฯ ทีมชาติด้วย" เฮียต่ายกล่าว
ทั้งนี้จากปรากฎการณ์ผลงานของทัพยัดห่วงหนุ่มทีมชาติไทย ก็ได้ทำให้ผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยต่างให้คำชื่นชมด้วยความประทับใจ โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่ากกท. ได้ร่วมกล่าวชื่นชมด้วยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ และการพัฒนาของนักกีฬาบาสเกตบอลไทย ที่สามารถเอาชนะทีมชั้นนำของโลกได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้ให้กำลังใจนักกีฬาและทีมงานทุกคน ให้เดินหน้าพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานที่ดีและยกระดับวงการบาสเกตบอลไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติต่อไป