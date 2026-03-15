“กฤติน - ธนัชพร” ผงาดคว้าแชมป์, “ลีเดียร์” ซิวคู่ผสมปิดศึกไทยแลนด์ฯ สนาม 1

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2569 เป็นวันสุดท้ายของสนามแรก โดย นายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา
ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ "ก็อต" กฤติน โกยกุล นักหวดหนุ่มพังงา มือวาง 4 ของรายการ ต้องออกแรงถึง 3 เซต เมื่อเจอฟอร์มเด็ดในเซตที่สองของ "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ จาก กทม. ซึ่งเป็นม้ามืดของรายการนี้ ก่อนที่ กฤติน จะใช้ความแข็งแกร่งปิดเซตที่สาม และเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 เซต 6-2, 3-6 และ 6-2
กฤติน คว้าแชมป์ชายเดี่ยวศึกไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ สนามแรกของปี 2569 พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย 220 คะแนน ส่วน วีรวิชญ์ ซึ่งเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติไทย ได้รองแชมป์ ซึ่งเป็นครั้งแรกของรายการไทยแลนด์ฯ ได้เงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท และ 140 คะแนน
ด้านแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว เป็นของ "พลอย" ธนัชพร ยังโหมด มือวางอันดับ 2 จากชลบุรี ที่ในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะ "แอ๊ตต้า" พิมพ์มาดา ทองคำ มือวางอันดับ 7 จากสุราษฎร์ธานี ด้วยสกอร์ 6-4 ทั้งสองเซต
ธนัชพร ได้เงินรางวัลจากการคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์ฯ จำนวน 50,000 บาท และคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยอีก 220 คะแนน ในขณะที่ พิมพ์มาดา ในฐานะรองแชมป์ ได้เงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท และ 140 คะแนน
ปิดท้ายด้วยรอบชิงชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ นักเทนนิสไทย ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย จากสุราษฎร์ธานี จับคู่กับ เซเมน โวโรนิน ช่วยกันหวดเอาชนะ มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน จากลาว และ แม็กซิม โคโลโมเอตส์ 2-0 เซต 6-4 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ส่งผลให้คู่ของ ลีเดียร์ ได้ครองแชมป์ร่วมกัน พร้อมรับเงินรางวัลร่วมกัน จำนวน 14,000 บาท ส่วนคู่รองแชมป์ ได้รับร่วมกัน 8,000 บาท
สำหรับสัปดาห์ถัดไป ยังมีการแข่งขันเทนนิส "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นการแข่งขันสนาม 2 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 16-22 มี.ค. 2569