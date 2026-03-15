นักวิชาการชี้แยกกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในฐานะผู้ดำเนินการ KBU SPORT POLL กล่าวว่า จากกระแสข่าวรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล มีแนวคิดที่จะแยกการกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น สำหรับในประเด็นนี้ถึงแม้วันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ออกมาพูดอย่างเป็นทางการก็ตาม ต่อกรณีนี้ตนเองเห็นว่าถ้ารัฐบาลใหม่เอาจริงเอาจังและเดินหน้าเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ และเชื่อว่าการแยกการกีฬาออกมาเป็นเอกเทศก็จะตอบโจทย์การพัฒนากีฬาชาติและบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
ผศ.ดร. รัฐพงศ์ เผยอีกว่า มิติดังกล่าวหากนำมุมมองและความคิดเห็นของผู้บริหารในวงการกีฬามาผนวกเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก รวมทั้งผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้ออกมาแสดงทัศนะและเห็นชอบกับประเด็นนี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการจัดตั้งกระทรวงกีฬาออกมาเป็นเอกเทศหรือควบรวมกับงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงกีฬาและกิจการเยาวชนเป็นต้น
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการมีแนวคิดในการแยกกระทรวงกีฬามาควบรวมกับงานเยาวชนภายใต้กระทรวงกีฬาและกิจการเยาวชนนั้นหากย้อนกลับไปเมื่อปี 2545 คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ก็เคยตั้งคณะทำงานศึกษาและมีความเห็นชอบที่จะให้แยกการกีฬาออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยการนำเอาการกีฬามารวมกับงานเยาวชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนกิจการกีฬา นักกีฬา และพัฒนาร่างกายและจิตใจเยาวชนรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกีฬา
“หากมองไปที่ประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศต่างให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านกีฬาอย่างจริงจังและประสบความสำเร็จด้วยการแยกกีฬาออกมาเป็นกระทรวงกีฬาโดยเฉพาะ อาทิ ฝรั่งเศส บราซิล ซึ่งทั้ง 2 ประเทศก็เคยเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และรายการระดับโลกมาแล้วทั้งสิ้น และที่สำคัญเซเนกัลซึ่งเป็นหนึ่งในชาติที่เสนอตัวจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ ก็เป็นอีกประเทศที่แยกการกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเอกเทศเช่นกัน และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้สนใจทางการกีฬา ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะสำรวจความคิดเห็นในประเด็นหรือกระแสดังกล่าวผ่าน KBU SPORT POLL ในเร็วๆนี้ ซึ่งผลการสำรวจจะเป็นประโยชน์และเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปพิจารณาและศึกษาต่อไป” ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวในที่สุด