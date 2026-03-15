หมอนทองพันธุ์ใหม่ได้ลุ้นแชมป์ หลังเข้าชิงบอล 7 คน สพม.ลีก ฉะเชิงเทรา 2568

แข้งหมอนทองวิทยา ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ สพม.ฉะเชิงเทรา ลีก 2568 ได้สำเร็จ หลังเอาชนะจุดโทษ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา 5-4 หลังจากในเวลาปกติเสมอกัน 4-4 ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน) เมื่อ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา
ชัยชนะเกมนี้หมอนทองวิทยาพันธุ์ใหม่ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์แรก ด้วยการชิงชนะเลิศกับ โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม นี้ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน) ต่อไป ขณะที่โปรแกรมต่อไปของ หมอนทองวิทยา เตรียมกลับมาลงสนามในศึกฟุตบอลลีกระดับโรงเรียน รายการ แบล็ค ฮันเตอร์ ไอสคูล พรีเมียร์ลีก 2026 พบกับ ภัทรบพิตร ในวันเสาร์ ที่ 21 มีนาคมนี้