“ชนม์เจริญ” เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์เปิดฤดูกาลไทยพีจีเอฯ

ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ โปรหนุ่มจากชัยนาท เฉือนเพลย์ออฟชนะ ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ คว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการที่สองให้กับตัวเอง หลังทั้งคู่จบสกอร์รวมเท่ากันที่ 10 อันเดอร์พาร์ 278 ในรายการ สิงห์-เอสเอที ชลบุรี แชมเปียนชิพ เปิดฤดูกาลไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ 2026 ที่สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดศึก สิงห์-เอสเอที ชลบุรี แชมเปียนชิพ เปิดฤดูกาลไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 72 หลุม ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคมที่ผ่านมา ณ สนามเทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ ระยะ 7,343 หลา พาร์ 72 จ.ชลบุรี ปรากฎว่าแชมป์ต้องตัดสินด้วยการเพลย์ออฟเมื่อ ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ และ ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ หวดรอบสุดท้ายคนละ 6 อันเดอร์พาร์ 66 จบสกอร์รวมเท่ากัน 10 อันเดอร์พาร์ 278 และเป็นชนม์เจริญ พัตต์เบอร์ดี้ระยะ 25 ฟุต คว้าชัยชนะพร้อมรับเงินรางวัล 240,000 บาท
ชนม์เจริญ นักกอล์ฟวัย 25 ปีจากชัยนาท เผยหลังคว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการที่สองให้กับตัวเองว่า “วันนี้เปิดโหมดบุกอย่างเดียว บางหลุมที่จำเป็นต้องวางก็จะไม่วาง แต่ก็ยังอยู่กับตัวเองให้ได้เยอะที่สุด สัปดาห์นี้พัตเตอร์กับหัวไม้ทำหน้าที่ได้ดีมาก สองวันแรกก็ยังไม่ดี แต่โมเมนตัมเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวาน ค่อยๆ ดีขึ้นมาเรื่อยๆ แม้ไม่ได้มั่นใจเต็มร้อย แต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเล่น ต้องเอาตัวรอดไปให้ได้”
อันดับสามเป็นของ วีรวิชญ์ นาคประชา ที่ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 พลาดเพลย์ออฟเพียงสองสโตรก ทางด้าน ฉ่างไท้ สุดโสม แชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์สองรายการ ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในฐานะผู้นำสองสโตรก ฟอร์มหลุดตีเกิน 3 โอเวอร์พาร์ 75 จบอันดับสี่ร่วมด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 281 เท่ากับ ภาณุวิชญ์ อ่อนจู (70) และฐิติพัศ เล็ม (72)