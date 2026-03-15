“ลัลนา” ล้มอดีตมือ 4 โลก ดีกรีแชมป์แกรนด์แสลม คว้าแชมป์ดับเบิลยูทีเอที่สหรัฐฯ

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย วัย 21 ปี สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย หลังคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว ในศึกเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิลยูทีเอ 125 รายการ "ออสติน 125" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,653,550 บาท) ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเช้าวันที่ 15 มี.ค. 2569
ผลรอบชิงชนะเลิศ "รวงข้าว" มืออันดับ 124 ของโลก ซึ่งมาจากรอบคัดเลือก เอาชนะ เบียนก้า อันเดรสคู มืออันดับ 165 ของโลก จากแคนาดา 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-3, 3-6 และ 6-3
ทั้งนี้ นับเป็นการคว้าแชมป์ดับเบิลยูทีเอรายการแรกของ “รวงข้าว” โดยสาวไทยได้รับเงินรางวัล 15,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 492,435 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 131 คะแนน (รวมคะแนนจากรอบคัดเลือกด้วย) ส่วน เบียนก้า อันเดรสคู ซึ่งเคยเป็นมืออันดับ 4 ของโลก รวมทั้งเจ้าของแชมป์ยูเอส โอเพ่น 2019 ได้รับเงินรางวัล 8,400 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 266,868 พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 81 คะแนน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจบการแข่งขัน แฟนกีฬาเทนนิสชาวไทยได้แสดงความยินดีกับ "น้องรวงข้าว" ทุกช่องทาง สร้างความคึกคักให้กับวงการเทนนิสไทยเป็นอย่างมาก
"รวงข้าว" ลัลนา เปิดใจว่า ดีใจมาก เพราะไม่ได้แชมป์มานาน หลังจากปีที่แล้ว ผ่านเข้าไปชิงฯ รายการดับเบิลยู 125 แต่ได้รองแชมป์ สำหรับรายการนี้ ไม่คิดว่าจะได้เข้าถึงรอบชิงฯ เพราะแต่ละรอบหนักมาก เจอนักเทนนิสท็อป 100 ของโลกทุกแมทช์ ก่อนลงแข่งขัน ได้คุยกับ นายปุณณกฤศ กฤดากร ผู้ฝึกสอนหรือโค้ชส่วนตัว ซึ่งโค้ชบอกว่า ให้เล่นให้สนุก แข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือ แต่ในที่สุดก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้
"ขอบคุณแฟนเทนนิสชาวไทยที่ส่งกำลังใจให้ข้าวทุกช่องทาง รวมทั้งอินสตาแกรม ข้าวจะพยายามตอบทุกคนนะคะ แต่ถ้าตอบไม่หมดก็ขอโทษด้วยค่ะ ข้าวภูมิใจมากที่มีคนไทยตามเชียร์ รวมทั้งขอบคุณแฟนเทนนิสต่างชาติที่ตามเชียร์ในรายการนี้ ขอบคุณมากค่ะ" ลัลนา กล่าว
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ น้องรวงข้าว ลัลนา ธาราฤดี ที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว ในศึกเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิลยูทีเอ 125 รายการ "ออสติน 125" ขอขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย และสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาเทนนิส ขอชื่นชมในความสำเร็จ พร้อมกันนี้ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องรวงข้าวด้วย
ขณะที่ นางอินทิรา ธาราฤดี ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องรวงข้าว กล่าวว่า ตนได้คุยกับลูกสาวหลังจบการแข่งขัน น้องภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้แชมป์รายการ ดับเบิลยูทีเอ และขอขอบคุณนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ที่แสดงความยินดีในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณแฟนกีฬาเทนนิสที่ร่วมส่งกำลังใจให้ลูกสาว
"รวงข้าวบอกว่า น้องภูมิใจมากที่ทำสำเร็จ นอกจากคำอวยพรของแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจแล้ว ยังได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากทัวร์นาเม้นท์และแฟนเทนนิสต่างชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งสัมผัสได้จากภาษากาย รวมทั้งคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็มาให้กำลังใจด้วย จึงทำให้น้องมีแรงผลักดัน มีแรงบันดาลใจ พยายามสู้ จนสามารถคว้าแชมป์มาได้" นางอินทิรา กล่าว
ภาพ : Austin 125