“MOONEYES of Bangkok ฉลองครบรอบ 10 ปี” โชว์ “MOON BUG” รถแข่ง VW Beetle ในตำนาน

“MOONEYES of Bangkok ฉลองครบรอบ 10 ปี” อย่างยิ่งใหญ่ รวมสุดยอดคัสตอมโลกไว้ที่ไทย โชว์ “MOON BUG” รถแข่ง VW Beetle ในตำนาน พร้อมยกระดับ “คัสตอมไทย” สู่เวทีโลก
เขย่าวงการยานยนต์สายคัสตอมของไทยเตรียมคึกคักอีกครั้ง เมื่อ MOONEYES Shop BKK จัดงานฉลองวาระสำคัญ “10 Years Anniversary MOONEYES of Bangkok” ครบรอบ 10 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ไม่ได้เป็นเพียงงานโชว์รถสำหรับคนรักยานยนต์เท่านั้น แต่ยังถูกวางบทบาทให้เป็นเวทีสำคัญในการผลักดันศักยภาพของช่างและศิลปินไทยสู่ตลาดระดับนานาชาติ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย Kustom Kulture จากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทย
คุณมาร์ค จักรพันธ์ รุ่งสุขเจริญ ประธานกรรมการบริหาร MOONEYES Of Bangkok เปิดเผยว่า แนวคิดของการจัดงานครั้งนี้ต้องการยกระดับงานรวมพลคนรักรถคัสตอมให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม Kustom Kulture ในภูมิภาคเอเชีย
“10 ปี MOONEYES of Bangkok ไม่ใช่แค่งานที่คนขับรถมาจอดโชว์แล้วแยกย้ายกลับบ้าน แต่มันคือศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Kustom Kulture ของไทย และเป็นเวทีสำคัญในการต่อยอดธุรกิจของช่างไทยสู่ตลาดเอเชีย”
ประเทศไทยถือเป็นแหล่งรวมศิลปิน Pinstripe, Airbrush และ Custom Builder ฝีมือระดับโลกจำนวนมาก แต่ยังขาดเวทีแสดงผลงานในระดับสากล งานครั้งนี้จึงเชิญตัวแทนเครือข่าย MOONEYES จากทั่วเอเชีย รวมถึงผู้บริหารจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้ประกอบการไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายระดับโลก และต่อยอดความหลงใหลให้กลายเป็นธุรกิจที่สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้จริง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการยกระดับมาตรฐานวงการคัสตอมไทย ด้วยการเชิญบุคคลระดับตำนานของวงการมาร่วมชมและให้คำแนะนำ นำโดย Mr. Shige Suganuma จาก MOONEYES Japan, ปรมาจารย์ Pinstripe Wildman Ishii รวมถึงคัสตอมบิลเดอร์ระดับโลกอย่าง Gabriel (USA) และ Ben Foster (Australia) พร้อมแขกรับเชิญจากอีกหลายประเทศ ซึ่งการได้รับคำวิจารณ์หรือรางวัลจากบุคคลระดับตำนานเหล่านี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของช่างไทยในการก้าวสู่เวทีสากล
สำหรับไฮไลต์ระดับประวัติศาสตร์ของงาน คือการปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศไทยของ “MOON BUG” รถแข่ง VW Beetle ระดับตำนานที่บินตรงจากญี่ปุ่น มาจัดแสดงให้แฟน ๆ ชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี The Ultimate Lucky Draw ลุ้นรับรถมอเตอร์ไซค์ Honda GB350C ที่ถูกคัสต้อมใหม่ทั้งคันโดยสำนักแต่งชื่อดัง Fatboy Design ซึ่งมีเพียงคันเดียวในโลก
ภายในงานยังมีการเปิดตัวโปรเจกต์ Custom Car & Bike by MOONEYES Of Bangkok ผลงานสร้างสรรค์โดยทีมช่างไทย พร้อมการนำเข้ารถ Original Chopper ระดับตำนานจากสำนักดังฝั่งอเมริกัน Cycle Zombies โดย Big Scoot และ Scooty สองพ่อลูกผู้เป็นไอคอนของวงการคัสตอมโลก มาจัดแสดงภายในงาน
ขณะเดียวกันยังมีการรวมตัวของศิลปินสายคัสตอมระดับแถวหน้าทั้งไทยและต่างประเทศ ในกิจกรรม Kustom Art Gathering โชว์การสร้างสรรค์งาน Pinstripe และ Airbrush บนตัวรถแบบสด ๆ นำโดยปรมาจารย์ Wildman Ishii จากญี่ปุ่น
งานนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโลกของยานยนต์เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงวัฒนธรรมสตรีทไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร ทั้ง Mooneyes Skatepark & Pro Show การแสดงสเก็ตบอร์ดจากนักกีฬาดาวรุ่งที่ Mooneyes ปลุกปั้นมาอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัว Mooneyes Racing Team Thailand พร้อมฉลองความสำเร็จของทีมแข่ง Dragster สัญชาติไทยทั้ง 2 ล้อและ 4 ล้อ ที่เพิ่งคว้าแชมป์เมื่อปลายปี 2025 รวมถึงคอนเสิร์ตจากวง Rock ’n’ Roll ชื่อดังจากญี่ปุ่น Johnny Pandora ที่บินตรงมาร่วมสร้างสีสันภายในงาน
ทั้งนี้ งาน 10 Years Anniversary MOONEYES of Bangkok จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ที่ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ โดยถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของวงการคัสตอมไทย ในการประกาศศักยภาพของช่างไทยสู่สายตานานาชาติ พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางวัฒนธรรม Kustom Kulture แห่งเอเชีย
