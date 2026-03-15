“MOONEYES of Bangkok ฉลองครบรอบ 10 ปี” โชว์ “MOON BUG” รถแข่ง VW Beetle ในตำนาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“MOONEYES of Bangkok ฉลองครบรอบ 10 ปี” อย่างยิ่งใหญ่ รวมสุดยอดคัสตอมโลกไว้ที่ไทย โชว์ “MOON BUG” รถแข่ง VW Beetle ในตำนาน พร้อมยกระดับ “คัสตอมไทย” สู่เวทีโลก

เขย่าวงการยานยนต์สายคัสตอมของไทยเตรียมคึกคักอีกครั้ง เมื่อ MOONEYES Shop BKK จัดงานฉลองวาระสำคัญ “10 Years Anniversary MOONEYES of Bangkok” ครบรอบ 10 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ไม่ได้เป็นเพียงงานโชว์รถสำหรับคนรักยานยนต์เท่านั้น แต่ยังถูกวางบทบาทให้เป็นเวทีสำคัญในการผลักดันศักยภาพของช่างและศิลปินไทยสู่ตลาดระดับนานาชาติ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย Kustom Kulture จากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศไทย

คุณมาร์ค จักรพันธ์ รุ่งสุขเจริญ ประธานกรรมการบริหาร MOONEYES Of Bangkok เปิดเผยว่า แนวคิดของการจัดงานครั้งนี้ต้องการยกระดับงานรวมพลคนรักรถคัสตอมให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม Kustom Kulture ในภูมิภาคเอเชีย

“10 ปี MOONEYES of Bangkok ไม่ใช่แค่งานที่คนขับรถมาจอดโชว์แล้วแยกย้ายกลับบ้าน แต่มันคือศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Kustom Kulture ของไทย และเป็นเวทีสำคัญในการต่อยอดธุรกิจของช่างไทยสู่ตลาดเอเชีย”

ประเทศไทยถือเป็นแหล่งรวมศิลปิน Pinstripe, Airbrush และ Custom Builder ฝีมือระดับโลกจำนวนมาก แต่ยังขาดเวทีแสดงผลงานในระดับสากล งานครั้งนี้จึงเชิญตัวแทนเครือข่าย MOONEYES จากทั่วเอเชีย รวมถึงผู้บริหารจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้ประกอบการไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายระดับโลก และต่อยอดความหลงใหลให้กลายเป็นธุรกิจที่สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศได้จริง

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการยกระดับมาตรฐานวงการคัสตอมไทย ด้วยการเชิญบุคคลระดับตำนานของวงการมาร่วมชมและให้คำแนะนำ นำโดย Mr. Shige Suganuma จาก MOONEYES Japan, ปรมาจารย์ Pinstripe Wildman Ishii รวมถึงคัสตอมบิลเดอร์ระดับโลกอย่าง Gabriel (USA) และ Ben Foster (Australia) พร้อมแขกรับเชิญจากอีกหลายประเทศ ซึ่งการได้รับคำวิจารณ์หรือรางวัลจากบุคคลระดับตำนานเหล่านี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของช่างไทยในการก้าวสู่เวทีสากล

สำหรับไฮไลต์ระดับประวัติศาสตร์ของงาน คือการปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศไทยของ “MOON BUG” รถแข่ง VW Beetle ระดับตำนานที่บินตรงจากญี่ปุ่น มาจัดแสดงให้แฟน ๆ ชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี The Ultimate Lucky Draw ลุ้นรับรถมอเตอร์ไซค์ Honda GB350C ที่ถูกคัสต้อมใหม่ทั้งคันโดยสำนักแต่งชื่อดัง Fatboy Design ซึ่งมีเพียงคันเดียวในโลก

ภายในงานยังมีการเปิดตัวโปรเจกต์ Custom Car & Bike by MOONEYES Of Bangkok ผลงานสร้างสรรค์โดยทีมช่างไทย พร้อมการนำเข้ารถ Original Chopper ระดับตำนานจากสำนักดังฝั่งอเมริกัน Cycle Zombies โดย Big Scoot และ Scooty สองพ่อลูกผู้เป็นไอคอนของวงการคัสตอมโลก มาจัดแสดงภายในงาน

ขณะเดียวกันยังมีการรวมตัวของศิลปินสายคัสตอมระดับแถวหน้าทั้งไทยและต่างประเทศ ในกิจกรรม Kustom Art Gathering โชว์การสร้างสรรค์งาน Pinstripe และ Airbrush บนตัวรถแบบสด ๆ นำโดยปรมาจารย์ Wildman Ishii จากญี่ปุ่น

งานนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโลกของยานยนต์เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงวัฒนธรรมสตรีทไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร ทั้ง Mooneyes Skatepark & Pro Show การแสดงสเก็ตบอร์ดจากนักกีฬาดาวรุ่งที่ Mooneyes ปลุกปั้นมาอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัว Mooneyes Racing Team Thailand พร้อมฉลองความสำเร็จของทีมแข่ง Dragster สัญชาติไทยทั้ง 2 ล้อและ 4 ล้อ ที่เพิ่งคว้าแชมป์เมื่อปลายปี 2025 รวมถึงคอนเสิร์ตจากวง Rock ’n’ Roll ชื่อดังจากญี่ปุ่น Johnny Pandora ที่บินตรงมาร่วมสร้างสีสันภายในงาน

ทั้งนี้ งาน 10 Years Anniversary MOONEYES of Bangkok จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 ที่ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ โดยถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของวงการคัสตอมไทย ในการประกาศศักยภาพของช่างไทยสู่สายตานานาชาติ พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางวัฒนธรรม Kustom Kulture แห่งเอเชีย

สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mooneyesbkk.com/th/

