F1 ยกเลิก 2 เรซที่บาห์เรน-ซาอุฯ เหตุสงครามตะวันออกกลาง

ศึกฟอร์มูลา วัน ยกเลิกการแข่งขัน 2 รายการ บาห์เรน กรังปรีซ์ กับ ซาอุดิอาระเบีย กรังปรีซ์ เดือนเมษายนนี้ เนื่องจากสงครามย่านตะวันออกกลาง
"เอฟวัน (F1)" สรุปหลังการประเมินอย่างรอบคอบว่า ไม่ปลอดภัยสำหรับการประลองความเร็ว ตามสถานการณ์ความขัดแย้งทั่วภูมิภาค
สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ (FIA) ออกแถลงการณ์ ก่อนเริ่มแข่งขัน รายการ ไชนีส กรังปรีซ์ วันที่ 15 มีนาคม "ขณะพิจารณาทางเลือกอื่นๆ หลายทางแล้ว เป็นการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่า จะไม่มีการเปลี่ยนโปรแกรมเดือนเมษายน"
บาห์เรน กรังปรีซ์ จัดที่สนามซาเกียร์ วันที่ 10-12 เมษายน และ ซาอุดิอาระเบีย กรังปรีซ์ ที่เมืองเจดดาห์ จัดวันที่ 17-19 เมษายน
2 เรซนี้จะไม่มีการเปลี่ยนคิว หรือ หารายการอื่นๆ ทดแทน ดังนั้นการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง ฤดูกาล 2026 จะถูกตัดเหลือ 22 เรซ และหยุดพักนาน 5 สัปดาห์ ตั้งแต่รายการ เจแปนีส กรังปรีซ์ วันที่ 27-29 มีนาคม ถึง ไมอามี กรังปรีซ์ วันที่ 1-3 พฤษภาคม
"FIA คำนึงถึงความปลอดภัยของชุมชนและเพื่อนร่วมงานเป็นอันดับแรก หลังการพิจารณาอย่างรอบคอบ เราตัดสินใจครั้งนี้โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบด้านนั้นเป็นสำคัญ" โมฮัมเหม็ด เบน ซูลาเยม ประธาน FIA ทิ้งท้าย