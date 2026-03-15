“ศุภนิดา” เข้าชิงขนไก่สวิส ลุ้นแชมป์เวิลด์ทัวร์แรกปี 2026

“เม" ศุภนิดา เกตุทอง หญิงเดี่ยวมือ 14 ของโลก มีลุ้นแชมป์เวิลด์ทัวร์แรกในปี 2026 หลังพลิกสถานการณ์จากที่พ่ายเกมแรกไปก่อน กลับมาเอาชนะ หลิน เซียงตี้ มือ 17 ของโลก จากไต้หวัน 2-1 เกม 14-21, 21-18, 23-21 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ แบดมินตัน โยเน็กซ์ สวิส โอเพ่น 2026 ที่สวิสเซอร์แลนด์ ได้สำเร็จ
ในรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ ที่ 15 มี.ค.นี้ ศุภนิดา จะเข้าไปดวลกับ พูตี้ กุสุมา วาดานี่ มือ 6 ของโลก และเต็ง 1 ของรายการ จากอินโดนีเซีย ที่เอาชนะ โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 22 ของโลก จากญี่ปุ่น มา 2-0 เกม ต่อไป
ด้านประเภทชายคู่ "พี" พีรัชชัย สุขพันธฺุ์ กับ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 90 ของโลก ชวดเข้าชิงชนะเลิศ อย่างน่าเสียดาย หลังพ่ายให้กับ ดาเนียล ลุนด์การ์ด กับ แมดส์ เวสเตอร์การ์ด คู่มือ 24 ของโลก จากเดนมาร์ก 0-2 เกม 18-21, 13-21