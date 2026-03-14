กิเลนเฮรอบ 3 เดือน เชือดอุทัยธานี 1-0 ยังมีลุ้นรอดตกชั้น

เมืองทอง ยูไนเต็ด อดีตยักษ์ใหญ่ทีมแชมป์ไทยลีก ปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกไทยลีก 1 รอบ 3 เดือน หลังเปิดบ้านเฉือน อุทัยธานี 1-0 จากประตูชัยของ คคนะ คำยก นาทีที่ 7 มีเพิ่มเป็น 18 คะแนน จาก 24 เกม รั้งอันดับ 15 ตามอันดับ 13 ที่เป็นโซนปลอดภัย อย่าง ลำพูน วอริเออร์ อยู่ 4 คะแนน ซึ่งก็ถือเป็นการต่อลมหายใจในการลุ้นหนีตกชั้น ก่อนลุย 6 นัดสุดท้ายที่เหลือในซีซั่นนี้
ชัยชนะเกมนี้ถือเป็นการคว้าชัยนัดแรกในรอบเกือบ 3 เดือน หลังเกมล่าสุดในลีกที่เก็บชัยได้ คือเกมที่บุกไปเอาชนะ เชียงราย ยูไนเต็ด 2-0 เมื่อ 29 พ.ย.2025 และนับเป็นชัยชนะแรกในบ้านของตัวเอง รอบ 195 วันด้วย
นอกจากนี้นักเตะและทีมงานของ เมืองทอง ยูไนเต็ด ยังรับเงินโบนัสอัดฉีด 500,000 บาท จากชัยชนะเหนือ อุทัยธานี เอฟซี อีกต่างหาก
สำหรับโปรแกรม 6 นัดที่เหลือของ เมืองทอง ยูไนเต็ด มีดังนี้
วันอาทิตย์ ที่ 22 มี.ค.69 เวลา 19:00 น.
เยือน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
วันเสาร์ 5 เม.ย.69 เวลา 18.00 น.
เปิดบ้านพบ เชียงราย ยูไนเต็ด
วันเสาร์ 18 เม.ย.69 เวลา 18.30 น.
เปิดบ้านพบ นครราชสีมา เอฟซี
วันอาทิตย์ 26 เม.ย.69 เวลา 18.30 น.
เยือน ชลบุรี เอฟซี
วันศุกร์ 1 พ.ค.69 เวลา 19.00 น.
เปิดบ้านพบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
วันเสาร์ 10 พ.ค.69 เวลา 19.00 น.
เยือน สุโขทัย เอฟซี