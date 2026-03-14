เปิดตัว 16 กำปั้น พิกัด 115 ปอนด์ ศึกมวยรอบสากล ก่อเกียรติมุ่งแชมเปี้ยนโลก

วันที่ 14 มี.ค.69 ที่ เวทีมวยเวิร์ดสยาม สเตเดี้ยม ตะวันนา กรุงเทพฯ กับบรรยากาศการแข่งขันมวยไทย"ซุปเปอร์แชมป์" บาย วันก่อเกียรติ ซึ่งมีไฮไลท์สำคัญในการเปิดตัว 16 นักชกฝีมือพระกาฬจาก 16 จังหวัดในพิกัด 115 ปอนด์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจากทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณพรจิรา โนนุช ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และกรรมการบริหารวันก่อเกียรติ เป็นประธานร่วมด้วย"เสี่ยโก้"นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ โปรโมเตอร์มวยโลกรางวัลยอดเยี่ยม 3 สถาบัน เจ้าของศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ บาย วันก่อเกียรติ และนายสรวีร์ ฤทธิชัย กรรมการบริหารวันก่อเกียรติ และโปรโมเตอร์เวทีลุมพินี โดยการแข่งขันทัวร์นาเม้นท์นี้มีเดิมพันของนักชกผู้ชนะ คือ เข็มขัด "มวยรอบสากล ก่อเกียรติมุ่งแชมเปี้ยนโลก" และเข็มขัดแชมเปี้ยน WBC Silver Asia พร้อมรางวัลถ้วยเกียรติยศ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เพื่อความเป็นหนึ่งในรุ่น 115 ปอนด์ โดยจะเริ่มดวลเดือดวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.69 วันละ 1 คู่จนกว่าจะได้แชมป์
สำหรับ 16 กำปั้นฝีมือพระกาฬตัวแทน 16 จังหวัดทั่วประเทศประกอบไปด้วย
- ต๊ะสยาม ส.ทองไสล (กทม.)
- เดชานันท์ สิงห์มนัสศักดิ์ (ปทุมธานี)
- ธนทัต กัลยาณมิตร (สมุทรปราการ)
- ขวัญชัย เปลี่ยนขุนทด (อ่างทอง)
- เอ็ม 16 บ้านแรมบ้า (ชลบุรี)
- ชนะภูมิ ชูตระกูล (นครปฐม)
- ณัฐพล บัวสา (กาญจนบุรี)
- จักรกฤษณ์ มาทา (เพชรบูรณ์)
- วชิรวิทย์ บุญกุศล (ศรีสะเกษ)
- โอชิน ศิษย์ อ.แอม (สงขลา)
- ศักย์ศรณ์ แก้วเฟื่อง (สุโขทัย)
- ฟ้าลิขิต ศิษย์ อ.แอม (นครศรีธรรมราช)
- ทนงศักดิ์ ส.จันทสิทธ์ (อุบลราชธานี)
- เพชรสุขสันต์ น้ำดื่มพรศิริ (ร้อยเอ็ด)
- ซุปเปอร์แม็ก กิวกิวเต้น้องรักยิม (ตราด)
- เพชรพยัคฆ์ เพชรชุมแพยิม (หนองคาย)
ในการเปิดตัว"มวยรอบสากล ก่อเกียรติมุ่งแชมเปี้ยนโลก" ยังได้รับเกียรติจากสองกำปั้นดังมาร่วมเชิญเข็มขัดทั้งสองเส้น เริ่มที่ผู้ถือเข็มขัดมวยรอบสากล ก่อเกียรติมุ่งแชมเปี้ยนโลก ได้รับเกียรติจากอดีตแชมเปี้ยนโลก WBA นักชกไทยหนึ่งเดียวเจ้าของรางวัลคู่มวยดุเดือดที่สุดของโลก ประจำปีจาก 4 สถาบันใหญ่ เดอะลิ้งค์ ESPN สื่อมวลชนอเมริกาสังกัดก่อเกียรติยิม สมศักดิ์ สิงห์ชัชวาลย์ และนักมวยผู้ถือเข็มขัด WBC Silver Asia เป็นนักมวยสากลไต่บัลลังก์โลกในสังกัดก่อเกียรติยิมอีกคน ปูซาน ปราสาทหินพิมาย ก่อเกียรติยิม ซึ่งบรรยากาศการเปิดตัว"มวยรอบสากล ก่อเกียรติมุ่งแชมเปี้ยนโลก" เต็มไปด้วยความคึกคัก และนี่คือการส่งเสริมและพัฒนาวงการมวยสากลให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยวันก่อเกียรติครับ