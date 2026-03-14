"วีรวิชญ์" ทะยานชิงหวดไทยแลนด์, "กฤติน-จิรัฏฐ์" และ "พัชรินทร์-ลัลดา" ผงาดแชมป์คู่

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2569 มีพิธีมอบรางวัล โดยนายธานี แสนยาอุโฆษ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน เป็นประธาน
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ กฤติน โกยกุล จากพังงา และ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ จาก กทม. คู่มือวาง 1 พลาดท่าพ่ายเซตแรก ก่อนผนึกกำลังช่วยกันพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ นพดล น้อยกอ จากพิจิตร และ แดนไทย ตาก้อง จากปทุมธานี 2-1 เซต 3-6, 6-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 โดย กฤติน กับ จิรัฏฐ์ ได้ครองแชมป์ชายคู่ พร้อมรับรางวัลร่วมกัน 20,000 บาท ส่วน นพดล กับ แดนไทย คู่รองแชมป์ รับร่วมกัน 10,000 บาท
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช จากขอนแก่น และ ลัลดา กำหอม จาก กทม. คู่มือวาง 1 โชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขา เอาชนะ โชติรินทร์ แก้วก่า จากชลบุรี และ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ จากนครราชสีมา คู่มือวาง 4 ได้ 2 เซตรวด 6-2, 6-2 พัชรินทร์ กับ ลัลดา ขึ้นแท่นแชมป์หญิงคู่ ได้รางวัลร่วมกัน 14,000 บาท ส่วน โชติรินทร์ กับ ปัฐน์ธินันต์ คู่รองแชมป์ รับร่วมกัน 8,000 บาท
ด้านประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว และคู่ผสม ยังเป็นรอบรองชนะเลิศ โดยไฮไลท์ที่ศึกชายเดี่ยว วีรวิชญ์ กำพุฒ อดีตเยาวชนทีมชาติจาก กทม. สวมหัวใจนักสู้ พลิกจากที่ตกเป็นรอง กลับมาแซงเอาชนะรุ่นพี่ นพดล น้อยกอ มือวาง 3 จากพิจิตร ซึ่งเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเช่นกัน ในรอบตัดเชือก 2-1 เซต 4-6, 6-4 และ 6-0
วีรวิชญ์ กำพุฒ ซึ่งก่อนหน้านี้ตกรอบคัดเลือกไปแล้ว แต่ได้ลัคกี้ลูสเซอร์ลงเล่นในรอบเมนดรอว์ จนกระทั่งก้าวสู่รอบชิงฯ จึงจัดว่าเป็นม้านอกสายตาของรายการนี้ จะชิงชนะเลิศกับ กฤติน โกยกุล มือวาง 4 จากพังงา ที่ชนะ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือวาง 2 จาก กทม. ด้วยสกอร์ 3-2 Ret.(รีไทร์) ซึ่ง จิรัฏฐ์ ขอยอมแพ้ เนื่องจากปวดศีรษะ
หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ พิมพ์มาดา ทองคำ มือวาง 7 จากสุราษฎร์ธานี ตัดเชือกชนะ พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช จาก กทม. 2-0 เซต 6-2, 6-1 ส่วน ธนัชพร ยังโหมด มือวาง 2 จากชลบุรี ชนะ ลัลดา กำหอม มือวาง 4 จาก กทม. 2-0 เซต 7-5, 6-4 ฉะนั้น คู่ชิงฯ จะเป็นการพบกันระหว่าง พิมพ์มาดา กับ ธนัชพร โดยจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 2569 เวลา 09.00 น.
ขณะที่คู่ผสม รอบรองชนะเลิศ เซเมน โวโรนิน-ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ นันทภพ วสุวัต (นนทบุรี)-มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กทม.) 3-6, 6-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4, ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น)-พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) แพ้ แม็กซิม โคโลโมเอตส์-มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน (ลาว) 3-6, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 8-10