“เจ้าเต” กดฟรีคิก หมอนทองคืนฟอร์มถล่มคู่แข่ง 11-0 ศึกลูกหนัง 7 คน สพม.ลีก รอบ 8 ทีม

หมอนทองวิทยา ทีมรองแชมป์ฟุตบอล 7 สี เมื่อปี 2025 คืนฟอร์มเก่ง ถล่ม มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ไปขาดลอย 11-0 ในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ สพม.ฉะเชิงเทรา ลีก 2569 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ที่สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 15 มีนาคม นี้ ต่อไป
ในชัยชนะแมตช์นี้ “เจ้าเต” วรากร ช่างเขียนดี แข้งกัปตันทีมตัวเก่ง ยิง 1 ประตูช่วยทีมจากฟรีคิกสุดสวยด้วย ตอกย้ำความยอดเยี่ยมของโรงเรียนหมอนทองวิทยา ในการลงแข่งขันฟุตบอล 7 คน แม้จะเพิ่งพ่ายแพ้แบบยับเยินให้กับ อบจ.ชัยนาท ไป 0-7 ในการแข่งขันฟุตบอล 11 คน รายการ ฟุตบอลลีกนักเรียน Black Hunter High School Premier League 2026 “แบล็ค ฮันเตอร์ ไฮสคูล พรีเมียร์ลีก” ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เมื่อ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา