โลกโซเชียลตั้งคำถาม “เจ๊เอ๋” เล่า ลูกนักยิงปืนยื่นขอใบ ป.3 ไม่ผ่าน สุดท้ายโทรหา “อนุทิน” เคลียร์ทันที

ถือเป็นประเด็นร้อนในโซเชียล เวลานี้ หลัง “เจ๊เอ๋” ณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ ออกมาเปิดใจผ่านรายการ DEEP TALK ช่อง 8 ว่า ลูกชายซึ่งเป็นนักกีฬายิงปืน ติดปัญหาการขอเอกสาร “ใบ ป.3” เอกสารสำคัญที่ใช้ในการอนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของนายทะเบียนท้องที่ก่อนทุกครั้ง ทำให้ไม่สามารถซื้ออาวุธปืนสำหรับฝึกซ้อมได้ตามขั้นตอน
เจ้าตัวระบุว่า ตอนแรกพยายามดำเนินการตามระบบปกติ แต่ขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก แม้ลูกชายจะเป็นนักกีฬายิงปืน ซึ่งเจ้าตัวมีความจำเป็นต้องใช้ปืนสำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยหลังเกิดปัญหาจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปขอคำแนะนำจาก นายอุนทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อขอคำแนะนำ ก่อนปัญหาที่ติดขัดจะสามารถคลี่คลายได้ในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตามหลังเรื่องถูกเผยแพร่ออกไป ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ ทั้งฝ่ายที่เข้าใจ และฝ่ายที่ตั้งคำถามต่อกระบวนการออกใบอนุญาตอาวุธปืนในไทย
ขอบคุณภาพ : DEEP TALK