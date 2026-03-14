NBA ผนึก TOA เปิดตัวการแข่งขัน ‘NBA Rising Stars Invitational Thailand Qualifiers presented by TOA’ ครั้งแรกในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) ผนึกกำลัง บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งพื้นผิวของประเทศไทย และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน เปิดตัวการแข่งขัน “NBA Rising Stars Invitational Thailand Qualifiers presented by TOA” ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในศึก NBA Rising Stars Invitational 2026 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงฤดูร้อนนี้ โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Sports Complex)

การประกาศความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ชีล่า ราซู (Sheila Rasu) หัวหน้าฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ NBA เข้าร่วมงาน โดยภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมคลินิกบาสเกตบอล Jr. NBA / Jr. WNBA เพื่อถ่ายทอดทักษะพื้นฐานให้แก่เยาวชนชายและหญิง อายุ 9 - 12 ปี จำนวน 80 คน

สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือก “NBA Rising Stars Invitational Thailand Qualifiers presented by TOA” จะมีทีมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมชิงชัยรวม 8 ทีม แบ่งเป็นประเภททีมชาย 4 ทีม และทีมหญิง 4 ทีม ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT) และ NBA การแข่งขันจะเป็นรูปแบบแพ้คัดออก (Single-elimination) ตลอดระยะเวลา 2 วัน เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวในแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Impact Programming) โดยไฮไลท์สำคัญคือการปรากฏตัวของนักกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกจาก NBA ที่จะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบอย่างเป็นทางการก่อนวันงาน

จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA กล่าวว่า นอกเหนือจากมิติทางธุรกิจ TOA เชื่อมั่นเสมอว่า ‘กีฬา’ คือรากฐานสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและปลุกพลังให้บุคคลรวมถึงชุมชนแข็งแกร่งขึ้น กว่า 12 ปีที่ผ่านมา TOA ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นฟันเฟืองหลักในการสนับสนุนวงการบาสเกตบอลไทย เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนและผลักดันการเติบโตของกีฬานี้ทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Inspire Better Living’ เรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างพลังให้คนรุ่นใหม่ เพราะเราเชื่อว่าการสร้างอนาคตที่ดีกว่าต้องเริ่มต้นจากการหยิบยื่นโอกาส

ความร่วมมือระหว่าง TOA และ NBA ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเดียวกันอย่างแท้จริง คือการยกระดับนักบาสเกตบอลเยาวชนไทยสู่เวทีระดับโลก และนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่เหล่านักกีฬารุ่นเยาว์ของเราจะได้เฉิดฉายและแสดงความสามารถให้โลกเห็น และขอขอบคุณ พันธมิตรของทีโอเอ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรามคำแหง และโวลท์ แบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชนในครั้งนี้ด้วย

ด้าน ชีล่า ราซู หัวหน้าฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ NBA กล่าวเสริมว่า การแข่งขัน NBA Rising Stars Invitational Thailand Qualifiers presented by TOA เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันอย่าง TOA ในการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทย เพื่อมอบโอกาสให้ทีมเยาวชนในท้องถิ่นได้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค เรามีความยินดีและตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับทีมผู้ชนะจากประเทศไทยสู่สนามแข่งขันที่สิงคโปร์ เพื่อดวลฝีมือกับทีมมัธยมระดับแนวหน้าจากทั่วเอเชียแปซิฟิก”

ทั้งนี้ การแข่งขัน NBA Rising Stars Invitational Thailand Qualifiers presented by TOA จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS PLAY โดย Mimo Tech Co., Ltd (AIS) ผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของ NBA ในประเทศไทย ซึ่งแฟนบาสเกตบอลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งทาง App Store และ Google Play

แฟนๆ กีฬาสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับ NBA และการแข่งขันรอบคัดเลือกของไทยได้ที่เว็บไซต์ NBA.com ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBA App และติดตามผ่านทาง TikTok ของ NBA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ NBA Rising Stars Invitational สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.nbarisingstarsinvitational.com หรือติดตาม Facebook และ Instagram ของ NBA Rising Stars Invitational #TOA #ทีโอเอ #NBA #NBARisingStarsInvitational






