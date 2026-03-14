"สินสมุทร" ใจสู้ กัดฟันเดินชนจนครบ 3 ยก ก่อนพ่ายแต้ม "จาร์วิส" เอกฉันท์ ศึก ONE Fight Night 41

จบลงไปด้วยความมันจัดเต็มสมการรอคอยของแฟนกีฬาทั่วโลก สำหรับการแข่งขันในศึก ONE Fight Night 41: สินสมุทร vs จอร์จ เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่า “จอร์จ จาร์วิส” กลับมาคืนฟอร์มเก่งเอาชนะ “สินสมุทร กลิ่นมี” ส่วน “ไท รูโทโล” ยังคงรั้งตำแหน่งแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170–185 ป.) เหนี่ยวแน่น ขณะที่อีก 2 นักสู้ไทย “เสือแบล็ค ท.พราน49” และ “ซุปเปอร์เกิร์ล” ต้องอกหักรับความพ่ายแพ้กลับบ้าน
คู่เอกของรายการ “สินสมุทร กลิ่นมี” ได้คิวเปิดศึกชิงแต้มชัยกู้ศรัทธาพบกับ “จอร์จ จาร์วิส” จอมบู๊จากสหราชอาณาจักร ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.)
ครึ่งแรกของเกมทั้งคู่โต้ตอบกันไปมาอย่างเผ็ดมัน กระทั่งปลายยก 2 “สินสมุทร” เจอวิกฤตหนักหลังโดน “จอร์จ” ถล่มอาวุธใส่จนเกิดอาการแกว่ง แต่อาศัยความอึดยืนสู้ต่อ แต่สุดท้ายไม่สามารถต้านทานอาวุธที่แม่นยำของฝั่งตรงข้ามได้ ครบสามยก กรรมการเห็นพ้องให้ “จอร์จ” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บแต้มชัยกู้ศรัทธาสำเร็จ
คู่รอง “ไท รูโทโล” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170–185 ป.) ป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 3 กับผู้ท้าชิงสุดอันตรายจากโปแลนด์ “พาเวล ยาวอร์สกี”
ตลอด 10 นาทีของเกม ทั้งสองฝ่ายต่างงัดกลยุทธ์ชั้นสูงเข้าต่อกรเพื่อชิงความได้เปรียบ โดย “ไท” เดินเกมกดดันต่อเนื่อง ขณะที่ “พาเวล” ปักหลักตั้งรับอย่างรัดกุม พร้อมจ้องเจาะช่องโหว่เพื่อเผด็จศึก หลังจากผลัดกันรุกผลัดกันรับจนครบเวลาการแข่งขัน “ไท” ที่คุมเกมชัดเจนกว่าได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ ป้องกันบัลลังก์ได้เป็นครั้งที่ 3 พร้อมยืดสถิติไร้พ่ายบนเวที ONE เป็นไฟต์ที่ 11
ขณะที่ “เสือแบล็ค ท.พราน49” มวยกะเหรี่ยงพลังแกร่งจากเพชรบุรี ท้าชนจอมบู๊ฟอร์มแรง “ฮิว” มวยไร้พ่าย วัย 23 ปี จากญี่ปุ่น ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ทั้งคู่เปิดเกมอย่างเร้าใจ โดย “ฮิว” เป็นฝ่ายเดินเข้าทำ ส่วน “เสือแบล็ค” โต้กลับสุดมัน ช่วงกลางยก “ฮิว” เรียกนับได้ 2 ครั้ง จากลูกถีบและกำปั้นหนัก แม้ “เสือแบล็ค” จะฝืนกัดฟันสู้และโต้กลับ แต่ถูก “ฮิว” ถลุงเข่าเข้าท้องซ้ำจนจุกลุกยืนไม่ไหว ส่งให้ “ฮิว” ชนะทีเคโอในยกแรก รักษาสถิติไร้พ่ายต่อเนื่องไฟต์ที่ 5 พร้อมรับโบนัสกลับบ้าน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐไปครอง
ด้านนักสู้สาวชาวไทย “ซุปเปอร์เกิร์ล” เจ้าของฉายา “เจ้าแม่เข่ายัดไส้” ปะทะ “หยู เหยา ปุย” นักสู้สาวขาลุยจากฮ่องกง ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)
สิ้นเสียงระฆังยกแรก สองนักสู้สาวสาดอาวุธเด็ดประจำตัวใส่กันอย่างดุเดือด ขณะที่เกมกำลังเข้มข้น “หยู เหยา ปุย” มองเห็นจังหวะรัวหมัดชุดเข้าใส่ทั้งใบหน้าและลำตัว จน “ซุปเปอร์เกิร์ล” จุกไม่สามารถออกอาวุธโต้ตอบได้ ผู้ตัดสินขี้ขาดบนเวทีจึงยุติการชก ส่งผลให้ “หยู เหยา ปุย” ชนะทีเคโอในยกแรก โดยฝ่าย “ซุปเปอร์เกิร์ล” ใช้โอกาสนี้อำลาสังเวียนในวัยเพียง 22 ปี
สำหรับนักกีฬาที่ทำผลงานปิดเกมเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” และคว้าโบนัสเข้ากระเป๋าในศึกนี้มี เพียงรายเดียว ได้แก่ “ฮิว” คว้าเงินรางวัลไป 50,000 ดอลลาร์ (กว่า 1,600,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 41
คู่เอก จอร์จ จาร์วิส (สหราชอาณาจักร) ชนะคะแนนเอกฉันท์ สินสมุทร กลิ่นมี (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
ไท รูโทโล (สหรัฐอเมริกา) ชนะคะแนนเอกฉันท์ พาเวล ยาวอร์สกี (โปแลนด์) (ชิงแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต 170-185 ป.)
เบน วูลลิส (สหราชอาณาจักร) ชนะทีเคโอ จอห์น ลินีเคอร์ (บราซิล) นาทีที่ 1:57 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
ลี ซัง ชอล (เกาหลีใต้) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฟาบิโอ เอ็นริเก (บราซิล) (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ฮิว (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ เสือแบล็ค ท.พราน49 นาทีที่ 2:35 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
อนาสตาเซีย นิโคลากาคอส (แคนาดา) ชนะน็อก วิกตอเรีย ซูซา (บราซิล) นาทีที่ 4:59 ของยกแรก (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
มาร์กอส ออเรลิโอ (บราซิล) ชนะซับมิชชัน มาวโร มาสโตรมารินี (อาร์เจนตินา) นาทีที่ 3:27 ของยก 2 (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
หยู เหยา ปุย (ฮ่องกง) ชนะทีเคโอ ซุปเปอร์เกิร์ล นาทีที่ 1:15 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
วิลลี ฟาน รอยเอน (แอฟริกาใต้) ชนะทีเคโอ เจเรมี มิเอโด (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 3:35 ของยก 3 (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)