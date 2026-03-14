"ซุปเปอร์เกิร์ล" เผยทั้งน้ำตา คิดเลิกชกมวยตั้งแต่ 8 ปีก่อน หลังไม่มีความสุขอีกต่อไป

ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย เปิดใจถึงเบื้องลึกของชีวิตเป็นครั้งแรก หลังประกาศแขวนนวมบนเวทีในศึก ONE Fight Night 41 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยเธอยอมรับว่าคิดเรื่องแขวนนวมมานานตั้งแต่ก่อนจะได้เข้า ONE
“จริงๆ หนูคิดเรื่องแขวนนวมมาตั้งแต่ประมาณ 8 ปีก่อนที่จะได้เข้า ONE แล้วค่ะ หนูซ้อมมวยมาตั้งแต่ 3 ขวบ มีพ่อแม่ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้ แต่ด้วยความเป็นเด็ก หนูไม่เข้าใจว่าพ่อแม่เลิกกัน หนูเลยคิดว่าการชกมวยจะทำให้พ่อแม่ได้อยู่ด้วยกันเวลาซ้อม จนได้เข้า ONE หนูเห็นเขาภูมิใจ หนูก็ดีใจ ทำให้หนูอดทนมาตลอด”
“แต่พอโตขึ้น หนูเริ่มเข้าใจว่าการทำแบบนั้น เหมือนเป็นการบังคับให้เขาต้องอยู่ด้วยกัน มันเห็นแก่ตัว แล้วก็เหมือนสูญเสียจุดมุ่งหมายในการชกมวยไป”
“อีกทั้งตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หนูมีอาการแพนิก ซึมเศร้า และนอนไม่หลับ พอต้องขึ้นชกบวกกับมีเสียงวิจารณ์ต่าง ๆ ก็ยิ่งทำให้หนูหดหู่มากขึ้น แต่โชคดีที่มีแฟนคอยซัพพอร์ต”
“สาเหตุที่ตัดสินใจเลิกมวย เพราะหนูไม่อยากให้คนเห็น ซุปเปอร์เกิร์ล ที่ไม่ใช่ ซุปเปอร์เกิร์ลจริง ๆ และไม่อยากให้คนจดจำภาพนั้น”
“เรื่องพวกนี้หนูไม่เคยเล่าให้สื่อที่ไหนฟัง หนูอดทนมาก ๆ และไม่อยากให้ใครรู้เรื่องแบบนี้ค่ะ” ซุปเปอร์เกิร์ล ปิดท้าย