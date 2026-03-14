“นีแมน -เวสต์วูด” แซงนำรอบสาม ลิฟกอล์ฟ สิงคโปร์

โจอาคิน นีแมน จอมแกร่งจากชิลี และ ลี เวสต์ วูด อดีตมือหนึ่งโลกชาวอังกฤษ แซงขึ้นนำหลังจบรอบสามศึก อารามโก้ ลิฟกอล์ฟ สิงคโปร์ ด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 10 อันเดอร์พาร์ 203 ขณะที่ทีมจ่าฝูงเปลี่ยนมือเป็นของ 4Aces GC ที่มี ดัสติน จอห์นสัน รับหน้าที่กัปตัน นำที่สกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์
ศึกอารามโก้ ลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ ชิงเงินรางวัลรวม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน รวม 72 หลุม ไม่มีตัดตัว ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมนี้ โดยมีเงินรางวัลรวมประเภทบุคคล 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (แชมป์รับ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ) และประเภททีม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ทีมชนะเลิศรับ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ) มีโปรกอล์ฟชั้นนำของโลก 57 คน จาก 13 ทีม ลงชิงชัย
จบรอบสามปรากฎว่า โจอาคิน นีแมน เจ้าของ 5 แชมป์บุคคลลิฟกอล์ฟฤดูกาลที่แล้ว เร่งเครื่องหวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 7 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ รวมสามวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 203 แซงขึ้นนำร่วมกับ ลี เวสต์ วูด ผู้เล่นทีม Majesticks Golf Club ชาวอังกฤษ ที่ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 68 โดยมี ริชาร์ด ที.ลี. ดาวรุ่งลิฟกอล์ฟลีกจากแคนาดา และไบรสัน เดอชอมโบ ดาวดังจากสหรัฐฯ ไล่จี้เพียงสโตรคเดียว
นีแมน กัปตันทีม Torque GC วัย 27 ปี ซึ่งคว้าแชมป์ที่สนามแห่งนี้เมื่อปีที่แล้ว เผยว่า “วันนี้เป็นวันที่ยากลำบากจริงๆ ลมแรงมาก ผมสตาร์ทที่หลุม 3 ซึ่งมีทีออฟที่น่ากลัว และหลังจากนั้นลมก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ผมก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ ผมตีลูกได้ดีอย่างเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับวันอื่นๆ ซึ่งมันดีมาก ผมเล่นได้อย่างมั่นใจ ผมตีชาร์จตีธงได้หลายครั้ง ผมรู้สึกว่าผมสามารถควบคุมวิถีของลูกได้ดีมาก ซึ่งนั่นคือหัวใจสำคัญของวันนี้”
ขณะที่ประเภททีม จ่าฝูงเปลี่ยนมือเป็นของทีม 4Aces GC ที่นำโดย ดัสติน จอห์นสัน จอมเก๋าชาวอเมริกัน พร้อมสมาชิกในทีมประกอบด้วย แอนโธนี่ คิม เพื่อนร่วมชาติ, โธมัส ดีทรี และโธมิส ปีเตอร์ส สองนักกอล์ฟจากเบลเยียม ช่วยกันทำสกอร์แซงขึ้นนำที่ 16 อันเดอร์พาร์ โดยมีทีม Ripper GC ที่มีคาเมรอน สมิธ รับหน้าที่กัปตัน ตามหลังสองสโตรค