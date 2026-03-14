"ลัลนา" ทะลุชิงฯอดีตมือ 4 ของโลกศึกออสติน 125 ลุ้นปลดล็อคคว้าแชมป์ WTA แรก

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย มีลุ้นคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว ศึกเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิลยูทีเอ 125 รายการ "ออสติน 125" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,653,550 บาท) ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังปราบมือ 6 ของรายการ ทะลุเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นที่เรียบร้อย
การแข่งขันเมื่อวันที่ 13 มี.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น เป็นเกมในรอบรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว "รวงข้าว" มือ 124 ของโลก ซึ่งมาจากรอบคัดเลือก โชว์ฟอร์มฮอตต่อเนื่อง หวดเอาชนะ คิมเบอร์ลี เบอร์เรลล์ มือ 69 ของโลก และเป็นมือวาง 6 ของรายการ จากออสเตรเลีย 2-0 เซต 6-4, 7-6(7-4)
ลัลนา ทะลุเข้าชิง และมีลุ้นคว้าแชมป์ดับเบิลยูทีเอครั้งแรกให้กับตัวเอง หลังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับดับเบิลยูทีเอ 125 ได้เป็นครั้งที่ 2 โดยจะไปพบ เบียนก้า อันเดรสคู อดีตมืออันดับ 4 ของโลก เจ้าของแชมป์ยูเอส โอเพ่น 2019 จากแคนาดา
