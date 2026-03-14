แฟนขนไก่ไทยได้เชียร์ต่อ “เม-พี่-โอโม่” เข้าตัดเชือกศึกสวิสโอเพ่น

"เม" ศุภนิดา เกตุทอง มือ 14 ของโลก ทุบ ลีเน่ คริสโตเฟอร์เซ่น มือ 20 ของโลก จากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-14 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไป แบดมินตัน โยเน็กซ์ สวิส โอเพ่น 2026 ไปดวล หลิง เซียงตี้ มือ 17 ของโลก จากไต้หวัน ในคืนวันที่ 14 มี.ค.นี้ ต่อไป
ด้าน “พิ้งค์“ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ มือ 28 ของโลก ต้าน พูตี้ กุสุมา วาดานี่ มือ 6 ของโลก และเต็ง 1 ของรายการ จากอินโดนีเซีย ไม่ไหว โดยพ่ายฉิวเฉียดทั้ง 2 เกม ที่สกอร์ 18-21, 19-21 ยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 8 คนสุดท้าย
ขณะที่ประเภทชายคู่ "พี" พีรัชชัย สุขพันธฺุ์ กับ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 90 ของโลก เอาชนะ อิลอย อดัม กับ ลีโอ รอสซี่ คู่มือ 41 ของโลก จากฝรั่งเศส 2-0 เกม 21-19, 21-12 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปดวล ดาเนียล ลุนด์การ์ด กับ แมดส์ เวสเตอร์การ์ด คู่มือ 24 ของโลก จากเดนมาร์ก ต่อไป
ขณะที่ ประเภทคู่ผสม "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ "ปอป้อ" ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 21 ของโลก พ่ายให้กับ จู ยี่จุน และ หลี่ เฉียน คู่ฟอร์มแรง มือ 74 โลก จากจีน 1-2 เกม 17-21, 23-21, 16-21 จอดป้ายที่รอบก่อนรองชนะเลิศ