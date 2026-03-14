มวยสนุกสุดสัปดาห์มันส์ ที่ช่อง 8 ลุ้นระทึกทั้งคู่มวยไทย-ต่างชาติ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ชวนชมโปรแกรมมวยสดสุดสัปดาห์ 2 รายการมันส์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ในรายการ มวยไทย Super Champ เวลา 17.30 น. และในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. ที่จะชวนเหล่าแฟนมวยสนุกแบบลุ้นระทึกอัดแน่นกับเหล่านักมวยที่ไม่ธรรมดา มีทั้งคู่มวยไทย และมวยต่างชาตเพียบให้รับชม
รายการ มวยไทย Super Champ ถ่ายทอดสดจาก เวทีมวย WORLD SIAM STADIUM ตะวันนา บางกะปิ พบกับความสนุกเร้าใจแบบถึงขั้ว ด้วยนักชกพันธุ์แกร่งทั้งไทยและต่างชาติ คู่เอก เป็นการพบกัน พิกัด 65 กก. ระหว่าง “จาเซอร์เบก แฟมิลี่มวยไทย” อูซเบกสายโหด พบ “ทวีทรัพย์ วันของโอม” ขุนศอกกระหายเลือด พร้อมด้วยคู่มวยประกอบรายการสุดระทึก
สากล 6 ยก “ต่อเอก ก่อเกียรติยิม” พบ “อัษฎา รักมิตร” พิกัด 51 กก.
“ลูกรังเพลิง กรุงเทพมวยไทย” พบ “คาลิด ไซเลน” (โมร็อกโก) พิกัด 65 กก.
“โจนาธาน เกียรติภัทรพรรณ” (ฝรั่งเศส) พบ “เพชรปรีดา รปค.54 อำนาจเจริญ” พิกัด 63 กก.
“นารูโต๊ะ โจเรสซิ่ง” (ญี่ปุ่น) พบ “สันติราฏร์ วินอุบล” พิกัด 56 กก.
“บาสเชอร์ มาสเรวี่” (โมร็อกโก) พบ “เด่นณัฐพงษ์ ตาลสุมมวยไทย” พิกัด 65 กก.
“หินเหล็กไฟ สามชัยวิเศษสุก” พบ “ด่วนบขส. ตาลสุมมวยไทย” พิกัด 58 กก.
“ยอเซฟ เอลฮูร์” (โมร็อกโก) พบ “ณรงค์เดช ศิษย์ครูก้อง” พิกัด 55 กก.
รายการ มวยดีวิถีไทย การแข่งขันมวยไทยในรูปแบบ 5 ยก จะเข้ามาสะกดให้คุณต้องเฝ้าหน้าจอทุกวันอาทิตย์ ถ่ายทอดสดจากจิตรเมืองนนท์ บ็อกซิ่ง สเตดี้ยม อตก.3 นนทบุรี ศึกกำปั้นเดือดอาทิตย์นี้ “มวยดีวิถีไทย” ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การป้องกันแชมป์รุ่น 112 ปอนด์ ของเจ้าของเข็มขัดจอมแกร่ง "พญาไก่จอมจิก" ไก่ชน ศ.ประวัติเมือง เปิดโอกาสให้ผู้ท้าชิงอันตรายอย่าง "เพชฌฆาตหน้าหยก" ฉลามขาว จิตรเมืองนนท์ ขึ้นมาวัดบารมี งานนี้ฝ่ายแชมป์เน้นความเก๋าและอาวุธที่หนักหน่วง ส่วนผู้ท้าชิงมาพร้อมกับความสดและความเร็ว ใครจะอยู่ใครจะไปต้องติดตาม รองคู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง "กำปั้นหินผา" ชายเฮง พชรยิม
ปะทะกับ "ขุนเข่าพญายม" รณชัย ก.วุฒิชัย ในพิกัด 133 ปอนด์ คู่นี้ถือเป็นมวยถูกคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นการวัดกันระหว่างหมัดหนักกับเข่าที่ดุดัน
นอกจากนี้ ยังมีมวยประกอบรายการที่น่าสนใจเริ่มจากพิกัด 125 ปอนด์ “พันธุ์พยัคฆ์ โปรมวยไทยหัวหินยิมส์” เตรียมแลกอาวุธหนักกับ “ฟ้าแลป โตโยต้าระยอง” และปิดท้ายด้วยมวยรุ่นเล็กพริกขี้หนูพิกัด 104 ปอนด์ “ดาวคะนอง โตโยต้าระยอง” พบกับ “เพชรฮาซัน ชัชมีนบุรี” แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาด รับประกันความเร้าใจตลอดรายการ
ดังนั้นเฝ้าจอรอดู รายการ มวยไทย Super Champ เวลา 17.30 น. ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม และรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ทางช่อง 8 กดเลข 27 แล้วคุณจะรู้ว่าความมันส์ของสัปดาห์นี้…พลาดไม่ได้จริง ๆ