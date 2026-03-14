เมกาบางนา เตรียมเปิดศึกบาสเกตบอล “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025–2026 ROUND 2 BANGKOK” ลุ้น 12 ทีมแกร่งระดับนานาชาติ วันที่ 21–22 มี.ค. 69

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความมันส์ระดับนานาชาติอีกครั้ง จับมือ บริษัท วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการแข่งขันในประเทศไทย จัดการแข่งขันบาสเกตบอลประเภททีม 3 คน รายการ “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025–2026 ROUND 2 BANGKOK” สนามที่ 2 ของซีรีส์การแข่งขันระดับเอเชีย ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา ในวันที่ 21–22 มีนาคม 2569 พร้อมเปิดพื้นที่ต้อนรับนักกีฬาและแฟนบาสเกตบอลจากทั่วโลก มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันสุดเข้มข้น
วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา กล่าวว่า “เมกาบางนามุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายสำหรับทุกคอมมูนิตี้ พร้อมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคอมมูนิตี้โดยรอบให้มี ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนการแข่งขัน 3X3.EXE SUPER PREMIER ในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน สะท้อนถึงความตั้งใจและความจริงจังในการผลักดันกีฬาบาสเกตบอลให้เติบโตในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้สนามแข่งขันที่เมกาบางนาได้รับรางวัล ‘THE BEST VENUE OF THE YEAR’ จากรายการ 3X3.EXE PREMIER ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและศักยภาพของสถานที่ในการรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน ผ่านการแข่งขัน 3X3.EXE GAME รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งประเภทหญิงและชาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันจริง ปลูกฝังการรักสุขภาพ สร้างวินัยในการออกกำลังกาย และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมี ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว”
การแข่งขัน 3X3.EXE SUPER PREMIER 2025–2026 จัดขึ้นทั้งสิ้น 3 สนาม ใน 3 ประเทศ โดยเริ่มสนามแรกระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ XEBIO Arena Sendai ประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องด้วยสนามที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ประเทศไทย ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2569 และปิดท้ายรอบไฟนอล ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2569 ณ Sengkang Grand Mall ประเทศสิงคโปร์ สำหรับฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมประชันฝีมือเพื่อเก็บคะแนนสะสมบนเวทีระดับนานาชาติ
สำหรับการแข่งขันที่เมกาบางนา วันที่ 21 มีนาคม 2569 เปิดสนามด้วยรายการ 3X3.EXE GAME รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิง จำนวน 8 ทีม ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ก่อนเข้าสู่การแข่งขัน 3X3.EXE SUPER PREMIER DAY 1 ในเวลา 15.00 – 20.00 น. ส่วนวันที่ 22 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 – 14.00 น. เป็นการแข่งขัน 3X3.EXE GAME รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชาย จำนวน 12 ทีม และปิดท้ายด้วยการแข่งขัน 3X3.EXE SUPER PREMIER DAY 2 รอบสำคัญ ระหว่างเวลา 15.00 – 19.00 น.
ตลอดสองวันเต็ม เมกาบางนาพร้อมต้อนรับแฟนกีฬาบาสเกตบอล ให้มาร่วมสัมผัสพลังของการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น แรงบันดาลใจ และพลังบวกจากนักกีฬาทั้งระดับเยาวชนและมืออาชีพ เพื่อร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้ที่ขับเคลื่อนด้วย ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE และส่งต่อแรงบันดาลใจให้เติบโตไปพร้อมกัน
ขอเชิญชวนแฟนบาสเกตบอลและผู้ที่รักกีฬา ร่วมสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันบาสเกตบอลประเภททีม 3 คน ระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิด ในรายการ “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025–2026 ROUND 2 BANGKOK” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2569 ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา
