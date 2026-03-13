หนีอย่าหวังรอด! “ปตท.” ท้าแลกดุ “ฮัมซา” ล่าปิดเกมปลดล็อกโบนัสแรก

“ปตท. อภิชาติฟาร์ม” นักสู้จอมอึด วัย 28 ปี เปิดหน้าท้าชน “ฮัมซา ราชิด” คู่ชกฟอร์มสด วัย 26 ปี จากโมร็อกโก โดยหวังปิดเกมสวยเพื่อคว้าโบนัส 350,000 บาทมาครองให้ได้เป็นครั้งแรก ในการพบกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึกใหญ่ประจำไตรมาสแรก ONE ลุมพินี 147 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ส่งออกไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 18.30 น.
“ปตท.” กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจ หลังเพิ่งเก็บชัย 2 ไฟต์ติด ล่าสุดเอาชนะคะแนนเสียงข้างมาก (ชนะ 2 เสมอ 1) เหนือ “ราชสีห์อีสาน เหล่าโชคเจริญ” (กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย) ในศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อเดือน ธ.ค. 68 โดยเจ้าตัวหวังสานต่อฟอร์มแรง ดับห้าว “ฮัมซา” เพื่อเก็บชัยไฟต์ที่ 3 ติดต่อกัน และลุ้นคว้าโบนัสกลับบ้านเป็นครั้งแรก
“ฮัมซา เอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาแล้ว 2 ไฟต์ แน่นอนว่าครั้งนี้เขาก็อยากปิดเกมเร็วผมเพื่อคว้าเงินโบนัส และสัญญา ONE แต่ผมเองก็ตั้งใจจะน็อกเขาให้ได้เหมือนกัน”
“ผมชกมา 3 ไฟต์ ยังไม่เคยเอาชนะน็อกเอาต์ และยังไม่เคยได้ขึ้นไปพูดต่อหน้าแฟนมวยเลย ก็อยากสัมผัสโมเมนต์นั้นเหมือนคนอื่นบ้าง ไฟต์นี้เลยตั้งใจเต็มที่ หวังว่าจะได้ทั้งชัยชนะและโอกาสขึ้นไปพูดบนเวทีครับ”
ด้าน “ฮัมซา” นักสู้ดีกรีแชมป์โลกสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ (IFMA) ก็กำลังฟอร์มเข้าฝักเช่นกัน หลังเก็บชัยมาแล้ว 2 ไฟต์รวด งานนี้ “ปตท.” จึงต้องวางแผนสู้ให้รัดกุม แต่หากมีจังหวะก็พร้อมลุยปิดบัญชีทันที
“ฮัมซา เป็นนักชกที่อันตรายมาก เข้าออกเร็วและหมัดแม่นยำ แต่ผมชอบเจอนักชกสไตล์แบบนี้ เขากำลังดีเดือด ส่วนผมก็สายบู๊ ชอบแลกชอบบวกอยู่แล้ว รับรองว่าเกมวันนั้นต้องสนุกแน่นอน”
“ไฟต์นี้เขาอาจไม่มาแลกกับผมตรง ๆ เพราะเขารู้ว่าผมคางแข็ง ไม่ได้ร่วงง่าย ๆ และคงพยายามเล่นตามจังหวะและหาทางปิดเกม แต่สำหรับผมตั้งใจมาแลกอยู่แล้ว ถ้ามีจังหวะก็พร้อมบวกทันที”