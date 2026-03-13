หม่อง หม่อง ลวิน ตบะแตกปรี่ทำร้ายแฟนบอลหญิงบนสแตน สมาคมบอลเมียนมาฟันทันทีแบนยาว 6 เดือน

หม่อง หม่อง ลวิน อดีตกัปตันทีมชาติเมียนมาน ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุฉาวด้วยการทำร้ายร่างกายแฟนฟุตบอลผู้หญิงบนอัฒจันทร์ ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลลีกของเมียนมา ในเกมที่ต้นสังกัดของเจ้าตัว ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด ปะทะ ยาดานาบอน เมื่อ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่สนามในกรุงย่างกุ้ง
สื่อของเมียนมา รายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจบครึ่งแรกแรก โดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในสนามเผยว่า ระหว่างที่นักเตะกำลังเดินออกจากสนามไปพักครึ่ง หม่อง หม่อง ลวิน มีปากเสียงกับแฟนบอลบนอัฒจันทร์ ก่อนจะเจ้าตัวจะขึ้นไปด้านบน และพยายามชกแฟนบอลหญิงรายดังกล่าว ที่ตะโกนใส่นักเตะจากด้านบน
หลังเกิดเรื่อง สหพันธ์ฟุตบอลเมียนได้ลงโทษดาวเตะคนดังทันทีหลังมีได้รับรายงาน โดยเจ้าตัวถูกห้ามไม่ให้เล่น หรือเข้าร่วมแข่งขัน รวมถึงยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่จัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลเมียนมาเป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค.2026 พร้อมทั้งปรับเงินอีกจำนวน 300,000 จัต หรือคิดเป็นเงินไทยราว 4,600 บาท
ด้าน อู จอว์ ซายาร์ ออง ผู้ตัดสินแมตช์ดังกล่าว ถูกห้ามไม่ให้ทำหน้าที่ตัดสินเป็นเวลา 3 นัด เนื่องจากละเลยกฎฟุตบอลโดยไม่แสดงใบแดงให้หม่อง หม่อง ลวิน ขณะที่ผู้ช่วยผู้ตัดสิน และผู้ควบคุมการแข่งขันถูกห้ามไม่ให้ทำหน้าที่ตัดสินเป็นเวลา 3 นัดเช่นกัน ด้านฝ่ายหญิงที่ตะโกนและด่าทอผู้เล่นบนอัฒจันทร์ ในเบื้องต้นถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลระดับนานาชาติ
ขอบคุณภาพ : Thai league