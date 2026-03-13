"ทรัมป์" ยินดีต้อนรับ "อิหร่าน" เตะบอลโลก แต่แนะสละสิทธิ์ถ้าห่วงชีวิต

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศต้อนรับ อิหร่าน เข้าร่วมศึกฟุตบอลโลก 2026 แต่ควรสละสิทธิ์เพื่อรักษาชีวิตตัวเองและความปลอดภัย
ทรัมป์ โพสต์ข้อความผ่าน "ทรูธ โซเชียล" สื่อสังคมออนไลน์ "ทีมฟุตบอลอิหร่าน ยินดีต้อนรับสู่ฟุตบอลโลก แต่ผมไม่เชื่อว่ามันเหมาะสมที่พวกเขาจะเดินทางมา เพื่อชีวิตตัวเองและความปลอดภัย"
ต่อมาวันพฤหัสบดี (12 มี.ค.) ทีมชาติอิหร่าน ตอบโต้โพสต์ของ ทรัมป์ บนโซเชียล มีเดีย ไม่ควรมีทีมใดๆ ถูกตัดสิทธิ์จาก ฟุตบอลโลก และโจมตี สหรัฐอเมริกา ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเพียงพอแก่ทีมที่เข้าร่วมการแช่งขันซัมเมอร์นี้
อิหร่าน เป็น 1 ใน 48 ทีมของทัวร์นาเมนต์ โดยมีโปรแกรมลงเล่นรอบแบ่งกลุ่ม ที่รัฐแคลิฟอร์เนีบ พบ นิวซีแลนด์ 15 มิ.ย. กับ เบลเยียม 21 มิ.ย. และ อียิปต์ ที่เมืองซีแอตเทิล 26 มิ.ย.
ก่อนหน้าวันพุธที่ผ่านมา (11 มี.ค.) รัฐมนตรีกีฬา อิหร่าน กล่าวจะไม่เข้าร่วม ฟุตบอลโลก 2026 หลังถูก สหรัฐอเมริกา กับ อิสราเอล ร่วมมือกันโจมตี เป็นเหตุให้ อยาตอลเลาห์ อาลี คาเมเนอิ ผู้นำสูงสุด เสียชีวิต