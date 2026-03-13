"ไวกิงส์" คว้า "เมอร์เรย์" ดีกรีดราฟต์เบอร์ 1 อัพเกรดควอเตอร์แบ็ก

มินเนโซตา ไวกิงส์ ทีมของศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ตกลงสัญญา 1 ปีกับ ไคเลอร์ เมอร์เรย์ ควอเตอร์แบ็กดีกรีดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2019 เรียบร้อยแล้ว ตามการยืนยันของทีม เมื่อวันพฤหัสบดี (12 มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น
สำหรับ เมอร์เรย์ การย้ายทีมเปิดโอกาสกอบกู้อาชีพของตัวเอง ขณะที่ ไวกิงส์ ยกระดับการเล่นของควอเตอร์แบ็กอันย่ำแย่แทบทั้งฤดูกาล 2025
มินเนโซตา จะจ่ายค่าจ้าง 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 42 ล้านบาท) จากค่าจ้างเต็ม 36.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,190 ล้านบาท) เฉพาะฤดูกาล 2026 โดย อริโซนา คาร์ดินัลส์ ทีมเก่า จะจ่ายส่วนที่เหลือ หลังตัดสินใจปล่อยตัวทิ้ง เมื่อวันพุธ (11 มี.ค.) และตามสัญญาใหม่ ไวกิงส์ ถูกห้ามปักป้ายแฟรนไชส์หลังจบซีซัน เพื่อเป็นฟรีเอเจนต์
ที่มินเนโซตา เมอรืเรย์ จะอยู่ในทีมบุกองค์ประกอบดีสุดของอาชีพ โดยร่วมงาน เควิน โอ'คอนเนลล์, ที.เจ. ฮ็อคเกนสัน ปีกใน, จัสติน เจฟเฟอร์สัน กับ จอร์แดน แอดดิสัน คู่หูปีกนอก
เมอร์เรย์ วัย 28 ปี เติบโตในฐานะแฟนพันธุ์แท้ ไวกิงส์ โดยเคยให้สัมภาษณ์ว่า ตนร้องไห้หลัง เบร็ตต์ ฟาฟร์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้างเสียอินเทอร์เซ็ปต์ควอเตอร์ 4 รอบชิงชนะเลิศ สายเอ็นเอฟซี (NFC) ปี 2009 แล้วแพ้ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส ช่วงต่อเวลา