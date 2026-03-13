"เอสจีเอ" ทุบสถิติ "แชมเบอร์เลน" กด 20 แต้ม 127 เกมรวด

เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ซูเปอร์สตาร์ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ทุบสถิติทำสกอร์อย่างน้อย 20 แต้มติดต่อกันนานสุดของ วิลท์ แชมเบอร์เลน ตำนานศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) หลังส่อง 35 แต้ม เอาชนะ บอสตัน เซลติกส์ แบบหวุดหวิด 104-102 ที่สนามเพย์คอม เซ็นเตอร์ วันศุกรที่ 13 มีนาคม ตามเวลาไทย
คะแนนเสมอกัน 102-102 เช็ต โฮล์มเกรน ฟอร์เวิร์ด โอกลาโฮมา ซิตี ถูกฟาวล์ขณะแย่งรีบาวน์ด เหลือเวลา 0.9 วินาที แล้วยิง 2 ลูกโทษขึ้นนำ ถัดมา เพย์ตัน พริตชาร์ด การ์ด เซลติกส์ พลาดลูกยิง 3 คะแนนวินาทีสุดท้าย
เกมนี้ "เอสจีเอ" ทำสกอร์อย่างน้อย 20 แต้ม ครบ 127 เกมติดต่อกัน แซง แชมเบอร์เลน ที่คงอยู่มานานตั้งแต่ปี 1963 โดยกระโดดยิงระยะกลาง เหลือ 7 นาที 4 วินาทีของควอเตอร์ 3 ตีเสมอ 69-69 และจบเกมช่วยทีมอีก 6 รีบาวน์ด 9 แอสซิสต์ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 13 จาก 18 ลูก
"โอเคซี" (ชนะ 52 แพ้ 15) ชนะ 7 เกมรวด ทั้งหมดเกิดขึ้นนับตั้งแต่ การ์ดชาวแคนาดา กลับมาจากอาการเจ็บกล้ามเนื้อท้องจนพลาดลงเล่น ออล-สตาร์
ด้าน บอสตัน (ชนะ 43 แพ้ 23) พัก เจย์สัน เททัม ฟอร์เวิร์ดตัวเก่ง หลังกลับมาจากการผ่าตัดเอ็นร้อยหวาย 3 เกม อาศัย เจย์เลน บราวน์ แบกทีม 34 แต้ม 7 แอสซิสต์