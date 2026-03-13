“เดอชอมโบ” แซงนำครึ่งทาง ลิฟกอล์ฟ สิงคโปร์

ไบรสัน เดอชอมโบ ดาวดังจากสหรัฐฯ หวดเพิ่มอีก 6 อันเดอร์พาร์ 65 รวมสองวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 132 แซงขึ้นมานำเดี่ยวหลังผ่านครึ่งทางศึก อารามโก้ ลิฟกอล์ฟ สิงคโปร์ พร้อมพาทีม Crushers GC ขยับนำประเภททีมที่สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ ที่สนามเซนโตซ่า กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส พาร์ 71 ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา
ศึกอารามโก้ ลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ ชิงเงินรางวัลรวม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน รวม 72 หลุม ไม่มีตัดตัว ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมนี้ โดยมีเงินรางวัลรวมประเภทบุคคล 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (แชมป์รับ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ) และประเภททีม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ทีมชนะเลิศรับ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ) มีโปรกอล์ฟชั้นนำของโลก 57 คน จาก 13 ทีม ลงชิงชัย
ผ่านครึ่งทางของการแข่งขัน ไบรสัน เดอชอมโบ ดีกรีแชมป์เมเจอร์ ยูเอส โอเพ่น สองสมัยชาวอเมริกัน เครื่องร้อนหวด 1 อีเกิ้ล กับ 5 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 65 รวมสองวันมี 10 อันเดอร์พาร์ 132 แซงขึ้นนำเดี่ยว ขณะที่ผู้นำร่วมจากรอบแรกอย่าง ลี เวสต์ วูด อดีตมือหนึ่งโลกช่วอังกฤษ, ริชาร์ด ที.ลี. ดาวรุ่งลิฟกอล์ฟลีกจากแคนาดา และจอน ราห์ม แชมป์บุคคลลิฟกอล์ฟฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หล่นมาอยู่ที่สองร่วมกับ หลุยส์ อุสธุยเซน จากแอฟริกาใต้ และ ไทร์เรล ฮัตตัน จากอังกฤษ ที่สกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 135
ส่วนในประเภททีม Crushers GC ซึ่งมี เดอชอมโบ รับหน้าที่กัปตัน พร้อมลูกทีมซึ่งประกอบด้วย พอล เคย์ซี, ชาร์สล์ โฮเวล เดอะเธิร์ด และอานีร์บัน ราฮีลี ทำสกอร์แซงขึ้นนำที่ 15 อันเดอร์พาร์ โดยมีทีม Legion XIII ที่มี จอน ราห์ม เป็นกัปตัน ตามหลัง 3 แต้ม และทีม 4Aces GC ที่นำโดย ดัสติน จอห์นสัน รั้งอันดับสามที่สกอร์ 11 อันเดอร์พาร์
เดอชอมโบ เผยหลังขึ้นนำรอบสองในประเภทบุคคลและทีมว่า “สองวันที่เหลือผมจะโฟกัสที่เกมของตัวเอง ผมคิดว่าไม่ควรไปกังวลกับสิ่งที่คนอื่นทำมากเกินไป และต้องแน่ใจว่าตีไปตำแหน่งที่ต้องการ และพัตต์ลงในไลน์ที่ต้องการเช่นกัน ถ้าทำได้อย่างนั้น ผมคิดว่าผมมีโอกาส”