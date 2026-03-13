“นพดล-พิมพ์มาดา” ลอยลำตัดเชือกเทนนิส ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ สนาม 1

การแข่งขันเทนนิส รายการ "ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ" ประจำปี 2569 สนาม 1 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2569 ดวลแร็กเกตกันสนุก ประเภทชายเดี่ยว สายบน นพดล น้อยกอ มือวาง 3 จากพิจิตร ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขัน หลังจากหวดรอบก่อนรองชนะเลิศ และเอาชนะ คมธัช กิตตโชค มือวาง 6 จาก กทม. 2-0 เซต 6-1 และ 6-4 นพดล ฉลุยเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ วีรวิชญ์ กำพุฒ จาก กทม. ที่รอบก่อนรองฯ ชนะผ่าน ริชาร์ด ลาซิส จากเบลารุส
ด้านสายล่างของชายเดี่ยวก็ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น โดย กฤติน โกยกุล มือวาง 4 จากพังงา ยังแข็งแกร่ง เอาชนะ เซเมน โวโรนิน 2-0 เซต 6-3, 6-4 ส่งผลให้ กฤติน เข้าไปตัดเชือกกับ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือวาง 2 จาก กทม. ที่ชนะ เครดิต ไชยรินทร์ มือวาง 7 จาก กทม. ด้วยสกอร์ 6-2 และ 1-0 Ret. (เจ็บข้อมือ)
ประเภทหญิงเดี่ยว คู่ไฮไลท์ พิมพ์มาดา ทองคำ มือวาง 7 จากสุราษฎร์ธานี คว้าชัยแมตช์ที่ 3 ให้กับตัวเอง หลังจากล่าสุดหวดรอบก่อนรองชนะเลิศและเอาชนะ โชติรินทร์ แก้วก่า มือวาง 3 จากชลบุรี 2-0 เซต 6-2, 7-5 สำหรับรอบรองชนะเลิศ พิมพ์มาดา จะพบกับ พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช จาก กทม.
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ลัลดา กำหอม (กทม.) ชนะ พิชญาภัค ศรีมุกข์ (สมุทรสาคร) 6-0, 7-6(3), พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช (กทม.) ชนะ พิมพ์ลภัส ลิม (กทม.) 6-2, 6-1
หญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช (ขอนแก่น)-ลัลดา กำหอม (กทม.) ชนะ โชติกา สังข์ลาโพธิ์ (ชุมพร)-สุกฤตา สุขแก้ว (พัทลุง) 6-1, 6-2, โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี)-ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ (นครราชสีมา) ชนะ พิมพ์ลภัส ลิม (กทม.)-พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) 6-2, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7
ชายคู่ รอบรองชนะเลิศ กฤติน โกยกุล (พังงา)-จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ เมษา สุราวุธ (สงขลา)-คมธัช กิตตโชค (กทม.) 6-1, 6-1, นพดล น้อยกอ (พิจิตร)-แดนไทย ตาก้อง (ปทุมธานี) ชนะ ศุภศิษฏ์ อภิธนวิทย์ (นนทบุรี)-สุทธิภัทร ยุนกระโทก (นนทบุรี) 6-2, 6-2
คู่ผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ (ขอนแก่น)- พิมพ์มาดา ทองคำ (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปรัชญา ใบบ้ง (กทม.)-โยษิตา ศรีพร (สุราษฎร์ธานี) 6-1, 6-2, มาหยา บุญญาอรุณเนตร (กทม.)-นันทภพ วสุวัต (นนทบุรี) ชนะ ธนัชพร ยังโหมด (ชลบุรี)-โอลิเวอร์ ดิกสัน (สหราชอาณาจักร) 6-4, 6-3
ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ (สุราษฎร์ธานี)-เซเมน โวโรนิน ชนะ ศิวกร ฉวยกระโทก (นครราชสีมา)-ภัสญดา วรรณสุทธิ์ (อุบลราชธานี) 6-0, 6-0, โชติกา สังข์ลาโพธิ์ (ชุมพร)-พีระภัทร เด็ดทองหลาง (สมุทรปราการ) แพ้ มาลัยลักษณ์ เดลิล่าห์ ปทุมมา คุโรเนน (ลาว)-แม็กซิม โคโลโมเอตส์ 4-6, 1-6