เทควันโดเตรียมใช้กติกาใหม่ งดชาเลนจ์ตามกฎสหพันธ์โลก เวทีจีเฮชแบงค์ประเทศไทย

ระเบิดศึกเทควันโดรายการใหญ่ที่สุดแห่งปี "G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทต่อสู้)" ระหว่าง 26-30 มี.ค.นี้ ที่อาคารนนทบุรียิมเนเซียม จ.นนทบุรี จับตา "ปรับกติกาใหม่-งดชาเลนจ์" วัดกึ๋น "จอมเตะไทย" คัดฝีมือเจ๋งเข้าสู่รั้วทีมชาติ เตรียมความพร้อมสู้ศึกนานาชาติ ตลอดปี 2569
"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ เตรียมจัดการแข่งขันเทควันโดรายการใหญ่ที่สุดในระดับประเทศ "G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 (ประเภทต่อสู้)" ระหว่างวันที่ 26-30 มี.ค.69 ที่อาคารนนทบุรียิมเนเซียม จ.นนทบุรี โดยปีนี้เน้นหนักเรื่องการปรับตัวเข้าสู่กติกาสากลใหม่ล่าสุด เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู้ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น และยูธโอลิมปิกเกมส์ 2026 ที่ประเทศเซเนกัล
สำหรับไฮไลต์สำคัญของการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ก็คือการใช้กติกาใหม่ "ไร้ชาเลนจ์" ซึ่งสหพันธ์เทควันโดโลก (WT) เริ่มนำร่องปรับลดการใช้ใบชาเลนจ์ในบางจังหวะ เพื่อให้เกมมีความต่อเนื่องและเร้าใจมากขึ้น นักกีฬาต้องออกอาวุธให้ชัดเจน แม่นยำ และหนักหน่วง เพื่อให้เกราะไฟฟ้าทำงานได้สมบูรณ์ที่สุด ขณะเดียวกัน ระบบคะแนนจะมีการอัปเกรดด้วย โดยปีนี้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์เกราะไฟฟ้าและเฮดการ์ด (KPNP) รุ่นล่าสุด ซึ่งจะมีความละเอียดในการรับเซนเซอร์สูงขึ้น ป้องกันปัญหาแต้มไม่ขึ้นในจังหวะเตะเฉี่ยว
"รายการนี้เปิดรับนักกีฬาตั้งแต่รุ่นยุวชน, เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจะปิดรับสมัครผ่านระบบ TMS ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ เวลา 11.00 น. โดยรายการนี้จะเป็นเวทีหลักที่ "โค้ชเช" ชัชชัย เช และทีมผู้ฝึกสอน จะใช้คัดเลือกนักกีฬาหน้าใหม่ เข้าสู่แคมป์ทีมชาติ เพื่อเตรียมสู้ศึกใหญ่ตลอดปี 2569" บิ๊กเอ กล่าว
ผศ.พิมล ระบุต่อว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ท้าทายเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกติกาและอุปกรณ์ค่อนข้างมาก รายการชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การหาแชมป์ แต่เป็นการทดสอบว่านักกีฬาและสโมสรต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีความพร้อมและเข้าใจกติกาใหม่มากน้อยเพียงใด ก่อนที่ สมาคมฯ จะส่งไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป.