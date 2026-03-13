“OR-GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” จัด "Football Clinic เติมโอกาส ทะลุทุกขีดจำกัด” สานฝันเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพ

OR-GULF-AIS สานต่อเจตนารมณ์ “บอลไทยเพื่อคนไทย” เดินหน้ายกระดับวงการฟุตบอลรากหญ้า จับมือกับสโมสรทัพหลวง ยูไนเต็ด ทีมจาก “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” จัดกิจกรรม “Football Clinic เติมโอกาส ทะลุทุกขีดจำกัด” ที่ทัพหลวง ยูไนเต็ด จานเด็ด สเตเดี้ยม ในวันที่ 14 มีนาคม 2569 โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนวัดม่วงตารศ อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน 50 คน เข้าร่วมฝึกทักษะลูกหนังกับทีมสตาฟฟ์โค้ชและนักเตะระดับอาชีพอย่างใกล้ชิด
โดยในการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ น้องๆ เยาวชนจะได้เรียนรู้ทักษะผ่าน 5 ฐานการฝึกซ้อมสุดเข้มข้น จากนักเตะชุดหลักของสโมสรทัพหลวง ยูไนเต็ด ศิวา พิกุลหอม แนวรุกตัวจี๊ด และ สิวะพงษ์ พานแก้ว นายทวารจอมเซฟจุดโทษจากทัพหลวง ยูไนเต็ด ได้แก่ การเลี้ยงบอล (Dribbling Skills): ฝึกควบคุมบอล เลี้ยงซิกแซก และการใช้ความเร็ว, การส่งและรับบอล (Passing & Receiving): พัฒนาความแม่นยำและจังหวะสัมผัสบอลแรก (First touch), การยิงประตู (Shooting Drill): เพิ่มพลัง ความแม่นยำ และความมั่นใจในการจบสกอร์, ความคล่องตัว (Agility & Coordination): สเต็ปเท้า บันไดลิง สร้างความสมดุลให้ร่างกาย, การควบคุมบอล (Ball Mastery): สร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลในพื้นที่แคบ เพื่อเป็นก้าวสำคัญในการจุดประกายความฝัน "จากสนามหน้าบ้าน สู่มาตรฐานระดับสากล" ให้กับเยาวชนไทยอย่างแท้จริง
สำหรับ กิจกรรม “Football Clinic เติมโอกาส ทะลุทุกขีดจำกัด” ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลนัดพิเศษ “Dream Match แรงบันดาลใจบอลไทย ปลุกพลังบอลท้องถิ่น” ที่เป็นการพบกันระหว่าง ทีมรวมดาราอินฟลูเอ็นเซอร์นำทีมโดย ‘แทค’ ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, รถถัง จิตรเมืองนนท์, ‘เบลล์ สปอตซ์’ ณกรณ์กุล ไข่ทอง นำทัพไอดอลชื่อดังมาพิสูจน์ฝีเท้ากับนักเตะจากสโมสรทัพหลวง ยูไนเต็ด จากศึก “บีวายดี ดอลฟินส์ ลีกสาม” ที่ทัพหลวง ยูไนเต็ด จานเด็ด สเตเดี้ยม ในวันที่ 14 มีนาคม 2569