“พิ้งค์-เม” เข้า 8 คน ขนไก่สวิสโอเพ่น, “ปอป้อ-โอโม่” ปราบคู่มือ 7 โลกจากจีน

"น้องพิ้งค์" พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ดาวรุ่งมือ 28 ของโลก ยังแรง ล้ม ชิว ปินเชียน มือ 13 โลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-10, 21-14 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย ไปดวลกับ พูตี้ กุสุมา วาดานี่ มือ 6 ของโลก มือวางอันดับ 1 ของรายการ จากอินโดนีเซีย ใน แบดมินตัน โยเน็กซ์ สวิส โอเพ่น 2026 ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 300 ที่เมืองบาเซิ่ล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คืนนี้ (13 มี.ค.69)
ขณะที่ผลงานของนักกีฬาไทยรายอื่นๆในรอบ 2 (16 คน) มีดังนี้ ประเภทหญิงเดี่ยว “เม” ศุภนิดา เกตุทอง มือ 14 ของโลก ชนะ เนสลิฮาน อาริน มือ 32 ของโลก จากตุรกี 2-0 เกม 21-15, 21-5 เข้ารอบ 8 คน ไปพบ ลีเน่ คริสโตเฟอร์เซ่น มือ 20 ของโลก ที่เบียดชนะ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก จากไทย 2-1 เกม 21-18, 20-22, 23-21 ด้าน “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ มือ 16 ของโลก พ่าย ริโกะ กุนจิ มือ 24 ของโลก จากญี่ปุ่น 0-2 เกม 17-21, 14-21
ประเภทคู่ผสม “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล กับ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือ 27 ของโลก โค่น เกา ซินวา กับ เฉิน ฟางฮุ้ย คู่มือ 7 ของโลก และเต็ง 1 ของรายการจากจีน 2-1 เกม 16-21, 21-18, 21-17 ด้าน "ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 15 ของโลก ตกรอบ 2 หลังพ่าย แมดส์ เวสเตอร์การ์ด กับ คริสทีน บุชส์ คู่มือ 18 ของโลก จากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-15, 16-21, 15-21
ประเภทชายคู่"พี" พีรัชชัย สุขพันธฺุ์ กับ "โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 90 ของโลก ชนะ นูร์ โมฮัมหมัด อัซรีน อายูบ อัซรีน กับ ตัน วีเคือง คู่มือ 25 ของโลกจากมาเลเซีย 2-1 เกม 18-21, 21-19 และ 21-15