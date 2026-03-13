ปตท.หนุน ส.กีฬาทางน้ำ 15 ล้าน พัฒนากิจกรรมสมาคม

นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เดินทางเข้าพบผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่บริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2568
ในการนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนเงิน จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและกิจกรรมของสมาคมกีฬาทางน้ำของประเทศไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
โดยมี คุณมีนา ศุภวิวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม และ คุณนุชยา จันทรุเบกษา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบโล่แสดงความขอบคุณในโอกาสดังกล่าว
การสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมผลักดันนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติ