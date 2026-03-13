“ตั๊น” หญิงไทยคนแรกเตรียมลุยกระโดดร่มอินดอร์เวิลด์คัพที่ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก “ตั๊น” จิตภัสร์ กฤดากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าตรวจร่างกายก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกระโดดร่มอินดอร์ ศึก “เอฟเอไอ เวิลด์คัพ อินดอร์ สกายไดฟ์วิ่ง” ที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน
จิตภัสร์ กล่าวว่า ตนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันอินดอร์ สกายไดฟ์วิ่ง โซโล่ ฟรีสไตล์ ซึ่งก็ได้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องในอุโมงค์ลม ที่ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยในช่วงนี้มีโค้ชชาวต่างชาติระดับแชมป์โลกจากทั้งฝรั่งเศสและสาธารณรัฐเช็กดูแลการฝึกซ้อม โดยได้ฝึกซ้อมกระโดดร่มกลางแจ้ง มาตั้งแต่ปี 2564 และมาฝึกในร่มเมื่อปี 2567 การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันครั้งแรกในนามทีมชาติไทย รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติที่เป็นผู้หญิงคนแรกไทยคนแรกที่แข่งขันในประเภทนี้ ดีใจที่จะได้แสดงให้เห็นว่านักกีฬาไทยก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโลกได้
“ตั๊น” กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาฝึกซ้อมมาอย่างหนัก และมีอาการเจ็บหลายครั้ง แต่ก็ตั้งใจมากที่จะเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเวิลด์คัพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ในการก้าวเข้ามาเล่นกีฬากระโดดร่มให้มากขึ้น การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังถึงเหรียญรางวัล เพราะเป็นครั้งแรก โดยจะแข่งขันทั้งหมด 3 รอบ คล้ายๆ กับฟิกเกอร์สเก็ต แล้วนำคะแนนมารวมกัน มีหลายชาติเข้าร่วมแข่งขัน หวังว่าจะทำผลงานออกมาได้ดี
”ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหนนี้ ตนเองจะแข่งขันในประเภทโซโลฟรีสไตล์ เป็นรูปแบบเริงระบำในอากาศ ซึ่งจะเริงระบำไปพร้อมกับเพลง แข่งขันในอุโมงค์ลม การให้คะแนนอยู่ที่ความยืดหยุ่นของร่างการ ความแข็งแรงของร่างกาย ความสร้างสรรค์ของท่า โดยรูปแบบการแข่งขันแบบเก็บคะแนนคล้ายๆกับสเก็ตน้ำแข็ง “
“ตั๊นเองก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ หรือใครก็ตามที่อยากจะเล่นกีฬา หรือสนใจกีฬาประเภทนี้ ซึ่งสิ้นปีนี้ก็จะมีการผลักดันให้มีการจัดรายการเอเชียนคัพด้วย ส่วนตอนนี้เรื่องการเมือง อยากจะพักเอาไว้ก่อนค่ะ ส่วนประเด็นเรื่องการที่มีกระแสข่าวการแยกกระทรวงกรีฬาออกมาเป็นเอกเทศ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งคุณพ่อตั๊นเองอยู่กับวงการกีฬามา 20 กว่าปี แล้วท่านเองก็ให้ความสำคัญกับกีฬามาก แน่นอนว่าหากเรามีกระทรวงกีฬาที่ผลักดันด้านกีฬาโดยเฉพาะก็จะเป็นอะไรที่น่าจะดีต่อเด็กๆเยาวชนและนักกีฬาไทย