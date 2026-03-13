"ลัลนา" ปราบคู่แข่ง 2 เซตรวด ลิ่วตัดเชือกเทนนิสออสติน 125

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยว หลังผ่านเข้ารอบตัดเชือก ศึกเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิลยูทีเอ 125 รายการ "ออสติน 125" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,653,550 บาท) ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
เกมเมื่อวันที่ 12 มี.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น เป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รวงข้าว มือ 124 ของโลก ซึ่งมาจากรอบคัดเลือก หวดเอาชนะ อนาสตาเซีย ซาคาโรวา มืออันดับ 86 ของโลก 2-0 เซต 6-3, 6-4 ส่งผลให้ ลัลนา ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบ คิมเบอร์ลี เบอร์เรลล์ มือ 69 ของโลก จากออสเตรเลีย
ขอบคุณภาพ : Austin 125 Tennis