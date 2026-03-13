“โค้ชจี” ผู้ปั้น “บิว” วิ่ง 9 วินาที รีเทิร์นคุมทัพกรีฑาระยะสั้นไทยสู้ศึกปี 2026

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศยืนยัน สมาคม เตรียมมอบหมายให้ ”โค้ชจี“ เจนทรี แบรดลีย์ ชาวอเมริกัน กลับมาทำหน้าที่เป็น ผู้ฝึกสอนนักกีฬากรีฑา ทีมชาติไทย ประเภทลู่ระยะสั้น อีกครั้ง หลังเจ้าตัวมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ ”บิว“ ภูริพล บุญสอน วิ่งต่ำกว่า 10 วินาที ในศึก ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งหลังจบศึกดังกล่าว โค้ชอเมริกันรายนี้ สิ้นสุดสัญญากับสมาคม และต้องเดินทางกลับประเทศ ก่อนจะมีกระแสเรียกร้องจากแฟนๆจำนวนมาก ให้รีบต่อสัญญากับโค้ชรายนี้ เพื่อเข้ามาพัฒนานักกรีฑาระยะสั้นของไทยให้ต่อเนื่อง
จากการประกาศยืนยันกลับมาร่วมงานกันในครั้งนี้ สมาคมกีฬากรีฑาฯ เตรียมมอบให้ ”โค้ชจี“ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกรีฑาไทยในประเภทสปรินต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกซ้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับเอเชียและระดับโลกต่อไป ซึ่งในปี 2569 มีรายการแข่งขันสำคัญรออยู่มากมาย อาทิ เอเชียนบีชเกมส์ 2026 ที่ประเทศจีน และเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น