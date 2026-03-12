สนามกีฬาแพร่ถูกทิ้งร้าง เพจดังแฉใช้งบ 21 ล้าน บริษัทรับเหมาทิ้งงาน สร้างไม่เสร็จ

เพจดังบนโลกออนไลน์ อย่าง CSI LA ซึ่งเป็นเพจแนวเปิดโปงข้อมูลและเรื่องราวทุจริตหรือที่มีความผิดปกติ โดยเฉพาะในโครงการของรัฐ การใช้อำนาจของรัฐ และเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้โพสต์ภาพสนามกีฬามูลค่า 21 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการสร้างสนามกีฬาของอำเภอเมืองแพร่ ถูกปล่อยทิ้งรกร้าง ไม่ได้ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน เนื่องจากถูกผู้รับเหมาจากจีนทิ้งงาน
ในโพสต์ระบุว่า “อีกหนึ่งโครงการใกล้กับ ศูนย์ราชการแพร่ ที่บริษัทรับเหมาจีนทิ้งงาน ห่างกันเพียงประมาณ 500 เมตร คือ โครงการสนามกีฬาอำเภอเมืองแพร่ โครงการนี้มูลค่า 21 ล้าน เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2559 แต่จนถึงวันนี้ ไม่เคยได้ใช้งานจริงเลย เพจ หมาเฝ้าบ้าน เคยตีแผ่เรื่องนี้มาแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน แต่ปัจจุบันก็ยังถูกปล่อย ทิ้งร้างเหมือนเดิม”
ก่อนหน้านี้ โครงการก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ มูลค่ารวมโครงการกว่า 657 ล้านบาท ตกเป็นประเด็นทางสังคมอย่างหนัก หลังพบผู้รับเหมาสัญชาติจีนเข้าข่ายทิ้งงานทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักและอาคารถูกปล่อยทิ้งร้าง โดยหลังทำสัญญาเมื่อปี 2564 การก่อสร้างไปได้เพียง 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ทั้งนี้ทางจังหวัดแพร่ได้ออกมาชี้แจงว่า ปัญหาเกิดจากผู้รับเหมาทำงานล่าช้ากว่าแผน โดยไม่ยอมจ่ายค่าปรับ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการ พิจารณาบอกเลิกสัญญา ขณะที่ทางรัฐกำลังดำเนินการตรวจสอบและจ่อขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ผู้รับเหมาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เข้าร่วมประมูลงานภาครัฐได้อีก