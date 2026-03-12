กรมพลศึกษาประเมินสมรรถภาพทางกาย 30 แข้งยู-16 ไทย ก่อนลุยศึกอาเซียนที่อินโดฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายอัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นำทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักกายภาพบำบัด ดำเนินการประเมินสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน ก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากโครงการ FIFA TDS Talent ID 2026 (โครงการค้นป่าหาช้างเผือก)
สำหรับนักฟุตบอลชุดนี้ เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ ASEAN U17 Boys Championship 2026 ระหว่างวันที่ 11-23 เมษายน 2569 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประเมินสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วยการทดสอบด้านต่างๆ 6 ด้าน ประกอบด้วย
1.ความอ่อนตัว – Sit & Reach Test, 2.ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ – Sit Up 40 วินาที และ Push Up 40 วินาที, 3.พลังกล้ามเนื้อ – Standing Long Jump Test และ Countermovement Jump Test (with Arm Swing), 4.ความเร็ว – 30 meters Sprint test, 5.ความคล่องแคล่ว – Arrowhead Agility Test, 6.ระบบพลังงานแบบใช้ออกซิเจน – Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (Yo-Yo IR1)
ทั้งนี้ การประเมินสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการ จากงานวิจัยของกรมพลศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะนักกีฬาระดับโลกสำหรับอนาคต : การค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในกีฬาฟุตบอล” ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยผลการประเมินสมรรถภาพทางกายนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ ของนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นแชมป์ระดับบเยาวชนต่อไป