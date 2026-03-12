“ราห์ม” ประเดิมนำบุคคลและทีม ลิฟกอล์ฟ สิงคโปร์ รอบแรก

จอน ราห์ม ประเดิม 4 อันเดอร์พาร์ 67 ขึ้นนำร่วมกับ ไบรสัน เดอชอมโบ, ลี เวสต์ วูด และ ริชาร์ด ที.ลี. ในรอบแรกของศึก อารามโก้ ลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ พร้อมพาทีม Legion XIII นำห่างในประเภททีมที่สกอร์ 11 อันเดอร์พาร์ ที่สนามเซนโตซ่า กอล์ฟ คลับ เซราปง คอร์ส พาร์ 71 ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา
ศึกอารามโก้ ลิฟ กอล์ฟ สิงคโปร์ ชิงเงินรางวัลรวม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 64 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน รวม 72 หลุม ไม่มีตัดตัว ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมนี้ โดยมีเงินรางวัลรวมประเภทบุคคล 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (แชมป์รับ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ) และประเภททีม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ทีมชนะเลิศรับ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ) มีโปรกอล์ฟชั้นนำของโลก 57 คน จาก 13 ทีม ลงชิงชัย
เปิดฉากการแข่งขันรอบแรกปรากฏว่า จอน ราห์ม ยอดโปรจากสเปน ดีกรีแชมป์บุคคลในลิฟกอล์ฟที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หวด 5 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 67 เท่ากับ ไบรสัน เดอชอมโบ แชมป์เมเจอร์ชาวอเมริกัน, ลี เวสต์ วูด อดีตมือหนึ่งโลกช่วอังกฤษ และ ริชาร์ด ที.ลี. ดาวรุ่งลิฟกอล์ฟลีกจากแคนาดา โดยมี 7 ผู้เล่นฝีมือดีอย่าง หลุยส์ อุสธุยเซน จากแอฟริกาใต้, ไทร์เรล ฮัตตัน จากอังกฤษ, มาร์ค ลิชแมน จากออสเตรเลีย, และ โธมัส ดีทรี จากเบลเยียม รวมถึง ชาร์ลส์ โฮเวลล์ เดอะเธิร์ด, แมทธิว โวลฟ์ และคาเมลอน ตริงเกล สามโปรกอล์ฟชาวอเมริกัน ตามหลังเพียงสโตรคเดียว
จอน ราห์ม อดีตมือหนึ่งของโลกและกัปตันทีม Legion XIII ซึ่งยังพาทีมขึ้นนำหลังจบรอบแรกเผยว่า “ทีช็อตของผมดีขึ้น โดยเฉพาะหลุมพาร์ 5 พอเมื่อเริ่มเล่นไปแล้ว ผมก็ตีได้ไกลพอที่จะทำแต้มได้อย่างสบายๆ และผมคิดว่านั่นคือความแตกต่างหลักๆ ทุกอย่างในปีนี้ที่ดีกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อย”
นอกจากนี้ในประเภททีม จอน ราห์ม กัปตันทีม Legion XIII ซึ่งประกอบด้วย ไทร์เรล ฮัตตัน, ทอม แมคกิบบิน และคาเลบ ซูแรตต์ ช่วยกันทำสกอร์ขึ้นนำที่ 11 อันเดอร์พาร์ โดยมีทีม Crushers GC ที่นำโดย ไบรสัน เดอชอมโบ ตามมาที่อันดับสองด้วยสกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ และทีม 4Aces GC ที่มีดัสติน จอห์นสันเป็นกัปตัน รั้งอันดับสามที่สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์