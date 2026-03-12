“รัชนก”​ ยืนเบอร์​ 1 โลก นักแบดมินตันติดท็อปเทนนานสุด 614 สัปดาห์

“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยว มือ 7 ของโลก ในวัย 31 ปี สร้างสถิติระดับโลกสุดน่าทึ่ง ด้วยการติดอยู่ในท็อป 10 อันดับแรกของโลก ในการแข่งขันแบดมินตันอาชีพโลก หรือ BWF ยาวนานถึง 614 สัปดาห์ ตามการระบุของเว็บไซต์ของ สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ซึ่งเหนือกว่า 2 ตำนานชายเดี่ยวของวงการแบดมินตันโลก อย่าง เฉิน หลง ที่ทำเอาไว้ 606 สัปดาห์ และ หลิน ตัน ที่ทำเอาไว้ 595 สัปดาห์
ทั้งนี้ รัชนก ได้โพสต์สถิติดังกล่าว ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ratchanokmay พร้อมกับใส่แคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยว่า “Every time I wake up, I thank my body. Thank it for allowing me to open my eyes. Thank myself for never giving up. Thank myself for still pursuing my dreams.”
ข้อความดังกล่าวตีความได้ว่า “ในทุกๆครั้งที่ตื่นนอน เมย์จะขอบคุณร่างกายของเมย์ ขอบคุณที่มันทำให้เมย์ลืมตาขึ้นมาได้ ขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยอมแพ้ และขอบคุณตัวเองที่ยังไล่ตามความฝันต่อไป”