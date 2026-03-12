"ลัลนา" หวด 3 เซต โค่นเต็ง 5 ลิ่วก่อนรองฯหวดออสติน 125

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย ยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง หลังหวดเอาชนะนักเทนนิสเจ้าถิ่น มือวาง 5 ของรายการ ในศึกเทนนิสอาชีพหญิงดับเบิลยูทีเอ 125 รายการ "ออสติน 125" ชิงเงินรางวัลรวม 115,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,653,550 บาท) ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เป็นที่เรียบร้อย
เกมเมื่อวันที่ 11 มี.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น เป็นการแข่งขันรอบสอง ประเภทหญิงเดี่ยว โดยรวงข้าว มือ 124 ของโลก ซึ่งมาจากรอบคัดเลือก ที่แม้จะต้องออกแรงเล่น 3 เซต ยังโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรง หวดเอาชนะ เคที แม็คนัลลี นักเทนนิสสาวอเมริกัน มือ 52 ของโลก และเป็นมือวาง 5 ของรายการ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-3, 4-6 และ 6-3 ทำให้ ลัลนา ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบ อนาสตาเซีย ซาคาโรวา มือ 86 ของโลก ต่อไป
ภาพ : Austin 125 Tennis