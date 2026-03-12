“วรวีร์” ผนึกพันธมิตร ทุ่ม 1.5 หมื่นล้านบาท สร้างศูนย์กีฬาและสุขภาพ พร้อมดึงทีมดังทั่วโลกเก็บตัวที่ไทย

"วรวีร์ มะกูดี" อดีตฟีฟ่าเมมเบอร์และอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ผนึก "พชรกฤษฎิ พร็อพเพอร์ตี้" เปิดตัวเมกะโปรเจกต์ "BLESS International Wellness and Sports City" ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่ย่านหนองจอก ปักหมุดไทยสู่ศูนย์กลางกีฬาและสุขภาพระดับโลก ซึ่งจะมีทั้ง ศูนย์ฝึกกีฬา, สนามฟุตบอล รีสอร์ท, โรงแรม, ศูนย์การค้า, ฟาร์มออร์แกนิก และสวนและทะเลสาบ คาดเริ่มเฟสแรกปีนี้ 2026 แล้วเสร็จปี 2028
วรวีร์ มะกูดี อดีตกรรมการบริหารสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย แถลงข่าวผนึกกำลังกับ พชรกฤษฏิ์ พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการเงินและสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ประกาศเปิดตัวเมกะโปรเจกต์ระดับนานาชาติ "BLESS International Wellness and Sports City" ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท บนพื้นที่ศักยภาพประมาณ 300 ไร่ ในย่านหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เมื่อ 12 มี.ค.2569
นายวรวีร์ เผยว่า เมกะโปรเจกต์ระดับนานาชาติ "BLESS International Wellness and Sports City" เรามุ่งจะพัฒนาให้เป็น Global Sports & Wellness Destination แห่งใหม่ของโลก โดยได้ออกแบบให้เป็นระบบนิเวศที่ครบวงจร ประกอบด้วย กีฬา สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และอสังหาริมทรัพย์ระดับอัลตร้าลักชัวรีเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ โดยตั้งเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับนักกีฬาอาชีพ สโมสรฟุตบอลระดับโลก นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นักลงทุน และผู้แสวงหาคุณภาพชีวิตระดับพรีเมียมจากทั่วโลกในศูนย์กลางกีฬาและสุขภาพระดับโลกแห่งนี้ ซึ่งจะมีทั้ง ศูนย์ฝึกกีฬา, สนามฟุตบอล รีสอร์ท, โรงแรม, ศูนย์การค้า, ฟาร์มออร์แกนิก และสวนและทะเลสาบ คาดเริ่มเฟสแรกในปีนี้ 2026 แล้วเสร็จปี 2028
อดีตกรรมการบริหารสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็ม แอนด์ พีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า จากประสบการณ์บนเส้นทางกีฬาระดับโลก ผมเห็นโอกาสสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านกีฬาและสุขภาพที่ครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของสโมสรฟุตบอล นักกีฬาอาชีพ และผู้รักสุขภาพจากทั่วโลก โครงการนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้มาตรฐานสากล โดยได้รับความร่วมมือจากทีมผู้บริหารและที่ปรึกษาระดับนานาชาติ อาทิ เซอร์ เดวิด เจอรัลด์ ริชาร์ดส์, ดาโต๊ะ อเล็กซ์ ซูเช, ดร.วิชิต แย้มบุญเรื่อง, นพ. พิชญา นาควัชระ, โรแลนด์ ไคลน์ และ เฉลิมวุฒิ สง่าพล เพื่อเนรมิตให้พื้นที่โครงการกลายเป็น ศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการใช้ชีวิตคุณภาพระดับโลก การผสานกีฬาและเวลเนสเข้าด้วยกันไม่เพียงสร้างโอกาสในการดึงดูดนักกีฬาและการลงทุนจากนานาชาติ แต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของผมในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น 'ฮับศูนย์ฝึกฟุตบอลระดับนานาชาติ' ที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลก พร้อมวางรากฐานสำคัญในการพัฒนานักฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนไปสู่ระดับอาชีพอย่างยั่งยืน"
ด้าน พชรกฤษฏิ์ ชื่นชม ประธานบริหาร บริษัท พชรกฤษฎิ์ พรือพเพอร์ตี้ จำกัด และผู้ก่อตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็มแอนด์ พีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า "ในมิติของการบริหารสินทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุน และการวางโครงสร้างสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ เราเห็นโอกาสสำคัญจากเมกะเทรนด์โลกด้านสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา ซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ โครงการ 'BLESS International Wellness and Sports City' จึงถูกวางบทบาทให้เป็น 'สินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์แห่งอนาคต' ที่หลอมรวมระบบนิเวศของกีฬา สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ บทบาทสำคัญของ พชรกฤษฏิ พร็อพเพอร์ตี้คือการวางรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงและความคล่องตัวทางการเงินในทุกระยะของการพัฒนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสูงสุดแก่พันธมิตร นักลงทุน และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ พชรกฤษฎิ์ พร็อพเพอร์ตี้ ในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูงให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพพร้อมรองรับการเติบโตในระยะยาวอย่างแท้จริง
“ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้คือ 'เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่' ที่จะเป็นแลนด์มาร์กระดับสากล และเป็นต้นแบบการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลัง พร้อมสร้างความมั่งคั่งและคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยและภูมิภาคอย่างแท้จริง”
เซอร์ เดวิด เจอรัลด์ ริชาร์ดส์ อดีตประธานของ พรีเมียร์ลีก สมาคมฟุตบอลอังกฤษ (FA) กล่าวว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วนของศูนย์ฝึกสมัยใหม่ระดับโลก ทั้งด้านสนาม ระบบ วิทยาศาสตร์การกีฬา และโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ อีกทั้งประเทศไทยยังมีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านเศรษฐกิจทำเล และที่สำคัญผมทราบดีว่าคนไทยมีความรักและความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลอย่างลึกซึ้งไม่แพ้ชาติใดในโลก สิ่งเหล่า นี้คือรากฐานสำคัญที่จะผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียง ต่อการยกระดับนักกีฬาไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถรองรับสโมสรและทีมชาติจากทั่วโลกที่มองหาฐานฝึกซ้อมคุณภาพสูงได้อย่างแท้จริง"