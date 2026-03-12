รมต.กีฬาประกาศ "อิหร่าน" เมินเข้าร่วมฟุตบอลโลก

อาหมัด ดอนยามาลี รัฐมนตรีกระทรวงกีฬาและเยาวชน ประกาศ อิหร่าน ไม่อยู่ในสถานะเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก ซึ่งจะเริ่มวันที่ 11 มิถุนายนนี้
อิหร่าน มีโปรแกรมเตะ 3 เกมรอบแบ่งกลุ่ม พบ นิวซีแลนด์ กับ เบลเยียม ที่มหานคร ลอส แองเจลิส วันที่ 15 กับ 21 มิ.ย. ตามลำดับ และ อียิปต์ ที่เมืองซีแอตเทิล วันที่ 26 มิ.ย.
แต่ อิหร่าน อาจสละสิทธิ์นับตั้งแต่ถูก สหรัฐอเมริกา กับ อิสราเอล ร่วมมือกันรุกราน เป็นเหตุให้ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอิ ผู้นำสูงสุด เสียชีวิต และยิงมิสไซล์ตอบโต้ อิสราเอล กับประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกใช้เป็นฐานทัพของ สหรัฐอเมริกา
ก่อนหน้า จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้รับการยืนยันจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยินดีต้อนรับ อิหร่าน เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ซัมเมอร์นี้
อย่างไรก็ตาม ดอนยามาลี ให้สัมภาษณ์ IRIB สปอร์ตส เน็ตเวิร์ก "เนื่องจากรัฐบาลฉ้อฉลสังหารผู้นำของเรา เราไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่เหมาะสมสำหรับเข้าร่วม ฟุตบอลโลก"
"คนของเราไม่ปลอดภัย และไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต้องเข้าร่วม เรารับมือสงคราม 2 ครั้ง ตลอด 8-9 เดือนที่ผ่านมา และผู้คนหลายพันของเราถูกฆ่า และเสียชีวิต ดังนั้นเราไม่มีทางเข้าร่วมแน่นอน"