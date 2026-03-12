แบโผ 23 แข้งช้างศึกชนเติร์กฯ คัดเลือกเอเชียนคัพนัดสุดท้าย “เจ-อุ้ม-ตัง” นำทัพ “ยศกร” แทน “ศุภณัฏฐ์”

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 6 พบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 ภายใต้การคุมทัพของ "แอนโธนี ฮัดสัน" หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษ
โดยรายชื่อ 23 นักเตะ ประกอบด้วย ผู้รักษาประตู กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล สโมสร ราชบุรี เอฟซี, ปฏิวัติ คำไหม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, สรานนท์ อนุอินทร์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, กองหลัง ศุภนันท์ บุรีรัตน์ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี, พีฬาวัช อรรคธรรม สโมสร การท่าเรือ เอฟซี, นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, พรรษา เหมวิบูลย์ สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, มานูเอล ทอม เบียรห์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, ณัฐพงษ์ สายริยา สโมสร ชลบุรี เอฟซี, นิโคลัส มิคเกลสัน สโมสร เอสวี เอลเวอร์สแบร์ก
กองกลาง พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี สโมสร การท่าเรือ เอฟซี, ธีราทร บุญมาทัน สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, ชนาธิป สรงกระสินธ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, สารัช อยู่เย็น สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, กฤษดา กาแมน สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, อิคลาส สันหรน สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี, ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร สโมสร ราชบุรี เอฟซี, อนันต์ ยอดสังวาลย์ สโมสร ลำพูน วอริเออร์, เสกสรรค์ ราตรี สโมสร ระยอง เอฟซี, สุภโชค สารชาติ สโมสร ฮอกไกโด คอนซาโดเล ซัปโปโร, กองหน้า ศุภชัย ใจเด็ด สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, ยศกร บูรพา สโมสร ชลบุรี เอฟซี และ จู๊ด ซุ่นทรัพย์ เบลล์ สโมสร กริมสบี้ ทาวน์
แอนโธนี ฮัดสัน เปิดเผยว่า การประกาศรายชื่อ 23 คนนั้นก็มีกลุ่มผู้เล่นจากแคมป์ที่แล้ว และกลุ่มผู้เล่นที่กำลังฟอร์มดีในตอนนี้แต่ไม่ได้อยู่ในแคมป์ครั้งที่แล้ว ก็ได้มีการพูดคุยกับคนที่ไม่ติดทีมชาติในครั้งนี้ ก็ยอมรับว่ายากลำบาก ซึ่งตนก็จะอธิบายด้วยตัวเองว่าเพราะอะไร สาเหตุอะไร แต่ก็ยังมีอีกหลายเกมในปีนี้ที่รออยู่ และด้วยผู้เล่นทุกคนที่มีอยู่ก็ดีพอจะติดทีมชาติในรายการอื่นๆต่อไป
เชื่อว่าเกมนัดสุดท้ายที่เราจะเปิดบ้านพบเติร์กฯ ทุกคนจะได้รับแรงกดดันหมดไม่ว่าจะสมาคม นักฟุตบอล ทีมโค้ช แต่ทุกคนก็เข้าใจว่าจะต้องแลกด้วยอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งสำคัญจริงๆคือการเตรียมตัวยังไงให้นักฟุตบอลมีความพร้อมมากที่สุด พวกเราทีมโค้ชมีความเชื่อมั่นในนักเตะทุกคน
ในเรื่องของคู่มิดฟิลด์นั้น แอนโธนี ฮัดสัน ยังไม่ยืนยันว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริง โดยได้กล่าวว่า ต้องรอดูภาพรวมสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไร ผู้เล่นบางคนอาจจะได้รับบทบาทว่าเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อเปลี่ยนเกม แล้วก็อาจจะมีผู้เล่นบางคนได้เป็น 11 ตัวจริง ซึ่งตอนนี้มิดฟิลด์ที่มีคุณภาพของเรามีเยอะมากจริงๆ
ส่วนการศึกษา เติร์กเมนิสถาน ก่อนแข่งขันนั้น ฮัดสัน ได้เผยว่า ทีมงานสต๊าฟโค้ชพยายามอย่างสุดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่ง เติร์กฯ นั้นเป็นประเทศที่เราเข้าถึงข้อมูลยากมาก ตอนนี้ตนได้ดูเกมย้อนหลังที่ไทยพบกับเติร์กฯ และยังติดตามผู้เล่นบางคนของเติร์ก แต่ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่ได้ช่วยเหลือซัพพอร์ตข้อมูลมาให้ ทำให้เรามีข้อมูลที่มากพอเพื่อให้นักเตะเราได้รับรู้
ในส่วนของ “ต้น” นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม ที่มีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบ 3 ปีครึ่ง เรื่องนี้ ฮัดสัน เปิดเผยว่า ฟูลแบ็กธรรมชาติที่เรามีทั้งหมดนั้น ตัวของต้นเองมีสไตล์ที่เราต้องการเอาไปเจอกับเติร์กฯในครั้งนี้ เขาเติมเกมรุกด้วยความเร็วและครอสบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษทุกครั้งที่มีโอกาส อีกทั้งเป็นผู้เล่นที่มีความดุดันมาก
ขณะที่การขาดหายไปของ “แบงค์” ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง (hamstring) จากเกม ACL Elite ที่ชนะเมลเบิร์น ซิตี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ส่งผลให้ต้องถอนตัวจากทีมชาติชุดทำศึกเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก ทำให้คาดว่าฮัดสัน ตัดสินใจเลือก ยศกร บูรพา เข้ามาแทนที่ ซึ่ง ฮัดสัน ได้เปิดเผยว่า ถ้า ศุภณัฏฐ์ ไม่บาดเจ็บเขาก็คือตัวเลือกแรก เพราะเขาไม่เคยทำงานร่วมด้วย แต่ก็ติดตามดูฟอร์มถือว่าเป็นนักเตะที่พิเศษมากๆ ก็รู้สึกเสียใจที่เขาบาดเจ็บและหวังว่าเขาจะหาเจ็บในเร็วๆนี้
แล้วการที่ ศุภณัฏฐ์ เจ็บ ก็จะต้องมีใครเข้ามาแทน แน่นอนว่า ยศกร บูรพา คือตัวเลือกแรกทันที เพราะเขาแสดงให้เห็นว่าเขาพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดด เขาเป็นคนที่มีความสามารถครองบอลดี ดึงคู่ต่อสู้ได้ ด้วยอายุเพียงเท่านี้แต่เขากล้าเล่นได้ดีมาก แสดงให้เห็นถึงคุณภาพเปลี่ยนรับเป็นรุกได้ดีมาก และเขาทำได้ดีในพื้นที่สุดท้าย ด้วยฟอร์มแบบนี้การพัฒนาตัวเองที่ดีแบบนี้เขาจะไปได้ไกลในอนาคตแน่นอน
หลังจากนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องเดินทางมารายงานตัวที่ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 13.00 น. และทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ บีจี เทรนนิ่ง เซนเตอร์
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 6 ทีมชาติไทย จะพบกับ เติร์กเมนิสถาน ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32