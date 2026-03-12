ออลไทยแลนด์ฯ สู่ปีที่ 27 จัดแข่งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 32 ล้านบาท

ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ก้าวสู่ปีที่ 27 ประกาศจัดการแข่งขันเบื้องต้น 10 รายการ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 32 ล้านบาท พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ภายใต้แนวคิด “One More Thing” เพื่อยกระดับนักกอล์ฟไทยให้มีความพร้อมรอบด้านก่อนก้าวสู่เวทีระดับโลก โดยเปิดฤดูกาล 2026 ด้วยรายการ สิงห์ อีสาน โอเพ่น ที่ขอนแก่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จักรพงศ์ ทองใหญ่ ประธานกรรมการบริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลการแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ 2026 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา โดยได้เปิดเผยว่า “ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ไม่ได้มุ่งหวังเป็นเพียงแค่สนามแข่งขันในประเทศ แต่เราต้องการสร้างระบบที่ช่วยพัฒนานักกอล์ฟไทยอย่างรอบด้าน แนวคิด ‘One More Thing’ ในปีนี้ คือความตั้งใจที่จะเติมเต็มสิ่งที่นักกีฬาอาชีพยุคใหม่ต้องมี นอกเหนือจากทักษะในสนาม เราต้องการมอบองค์ความรู้ เครื่องมือ และโอกาสที่จำเป็น เพื่อให้พวกเขาเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพเมื่อต้องไปแข่งขันในต่างประเทศ”
สำหรับ ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2023 โดยวัตถุประสงค์หลักของปีนี้คือการต่อยอดความสำเร็จเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย และการเปิดตัว “Career Club” แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่จะรวบรวมศาสตร์แขนงต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักกอล์ฟอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาการกีฬา, การบริหารจัดการ และการสื่อสารและทักษะการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ โดยกำหนดจัดการแข่งขันเบื้องต้น 10 รายการ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 32 ล้านบาท เปิดฤดูกาลด้วยรายการ สิงห์ อีสาน โอเพ่น ที่ขอนแก่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจะปิดฤดูกาลที่สนามสันติบุรี คันทรี คลับ จ.เชียงราย ในเดือนพฤศจิกายน